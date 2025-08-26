সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ট্রায়াল রুমে ক্যামেরা বসিয়ে গোপনে করা হতো নারীদের ভিডিও: ইরফান সাজ্জাদ

আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৬:২০
ছোট পর্দার অভিনেতা ইরফান সাজ্জাদ, (বাঁয়ে) উত্তরার সেই কাপড়ের দোকানের সামনে বিক্ষুব্ধ জনতা। কোলাজ: ইত্তেফাক

রাজধানীর উত্তরায় একটি কাপড়ের দোকানে ট্রায়াল রুমে নারীদের আপত্তিকর ভিডিও ধারণের অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি সামনে এনে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ছোট পর্দার অভিনেতা ইরফান সাজ্জাদ। 

সোমবার (২৫ আগস্ট) মধ্যরাতে ফেসবুকে একটি ভিডিও প্রকাশ করে পুরো ঘটনাটি তুলে ধরেন এই অভিনেতা। 

স্ট্যাটাসে ইরফান সাজ্জাদ জানান, উত্তরা ক্রিসেন্ট হাসপাতাল ইউনিট-২ এর বিপরীতে একটি কাপড়ের শোরুমে ট্রায়াল রুমে সিসিটিভি ক্যামেরা বসিয়ে গোপনে মেয়েদের ভিডিও ধারণ করা হতো। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী ছিলেন তার এক পরিচিত তরুণী।

ইরফান লিখেছেন, ‘ট্রায়াল রুমে প্রবেশের পর ভুক্তভোগী তরুণী সিসি ক্যামেরা লক্ষ্য করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দোকানদারের কাছে বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এ সময় দোকান মালিক পরিস্থিতি এড়ানোর চেষ্টা করে এবং ঘটনাটি প্রকাশ না করার জন্য চাপ প্রয়োগ করে। এমনকি তরুণীকে আটকে রাখার চেষ্টা করা হয়। পরে তার চিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে দোকানের কয়েকজন কর্মচারী পালিয়ে যায়।’

ইরফান সাজ্জাদ। ছবি: সংগৃহীত

পরবর্তীতে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তের মোবাইল ফোনে অসংখ্য আপত্তিকর ভিডিও উদ্ধার করে। সাজ্জাদের দাবি, দোকানকর্মীদের পালাতে বিল্ডিংয়ের কয়েকজন লোক সহায়তা করেছিল।

ঘটনার নিন্দা জানিয়ে অভিনেতা লেখেন, ‘সাবধান থাকবেন। চারপাশে সব ভদ্র চেহারার মানুষই ভদ্র নয়, অনেকেই নরপিশাচ।’

এমন ঘটনার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। যদিও স্ট্যাটাসে সেই দোকানের কোনো নাম জানাননি ইরফান সাজ্জাদ। 

এর কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, ‘অনেকে শোরুমের নাম জানতে চাচ্ছেন এবং লিখছেন, আমি কেন শোরুমের নাম লিখি নাই। তাদের উদ্দেশে ইরফান বলেছেন, শোরুমটার কোনো নাম নেই। সেজন্যই ভিডিওটা দিয়েছি। দেখতেই পাচ্ছেন, শোরুমে কোন সাইনবোর্ড নাই।’

এই ঘটনায় পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গেছে। তবে এখনো কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কি না সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য মেলেনি।

ইত্তেফাক/এসএ

সোশ্যাল মিডিয়া টেলিভিশন ইরফান সাজ্জাদ অভিনেতা

