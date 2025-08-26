সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

মালয়েশিয়ায় বিদেশি শ্রমিকের ৩৭% বাংলাদেশি

আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৫৭

মালয়েশিয়ায় বৈধভাবে কাজ করছেন ৮ লাখের বেশি বাংলাদেশি। এ সংখ্যা দেশটির মোট বিদেশি শ্রমশক্তির ৩৭ শতাংশ, যা সর্বোচ্চ।

সোমবার (২৫ আগস্ট) দেশটির পার্লামেন্টে সংসদ সদস্য হাসান করিমের এক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই তথ্য দেয়। এরপর মঙ্গলবার দ্য স্টার পত্রিকার খবরে এ তথ্য উঠে আসে।

মালয়েশিয়ার ইমিগ্রেশন বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের জুন পর্যন্ত অস্থায়ী ওয়ার্ক পারমিটে কাজ করছেন ৮ লাখ ৩ হাজার ৩৩২ জন বাংলাদেশি। তারা মূলত স্বল্পদক্ষ খাতে কর্মরত।

মন্ত্রণালয় জানায়, করোনার পর ২০২২ সালে আবার উন্মুক্ত হয় মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার। সে বছরই ৪৯ হাজার ৩৫৩ বাংলাদেশি দেশটিতে পাড়ি জমান। পরের বছর বিদেশি কর্মী নিয়োগে শিথিলতা আনা হলে আরও ৩ লাখ ৯৭ হাজার ৫৪৮ বাংলাদেশি সেখানে প্রবেশ করেন।

তবে কিছু দুঃসংবাদও রয়েছে। ২০২২ সালে ২০ হাজার ৩৩১ জন এবং ২০২৩ সালে ২৩ হাজার ৬৫ জন বাংলাদেশি শ্রমিককে দেশে ফেরত পাঠানো হয়। তারা মূলত চুক্তির মেয়াদ শেষ বা অন্য জটিলতায় পড়ে চাকরি হারান।

এছাড়া, ওয়ার্ক পারমিটের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও অবস্থান করায় ৭৯০ জন বাংলাদেশিকে আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছে মন্ত্রণালয়।

ইত্তেফাক/আইএ

বিষয়:

মালয়েশিয়া প্রবাসী

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বিয়ের দুদিন আগে পরিবারের ২৪ সদস্যকে হারালেন নুর মুহাম্মদ

মালয়েশিয়ায় ২৪ লাখের বেশি কলিং ভিসার খবর নিয়ে বিভ্রান্তি

কলিং ভিসায় ২৪ লাখ ৬৭ হাজার কর্মী নেবে মালয়েশিয়া

২৪ লাখ ৬৭ হাজার কলিং ভিসার কোটা খুলেছে মালয়েশিয়া

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

কুয়েতে ভেজাল মদপানে ২৩ জনের মৃত্যু, ‘অপরাধী চক্রের প্রধান’ বাংলাদেশি

সৌদি আরবে অভিযান চালিয়ে প্রায় ২২ হাজার বিদেশি গ্রেপ্তার

মালয়েশিয়ায় দুই বাংলাদেশির বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ সংশ্লিষ্ট অভিযোগ গঠন

কুয়েতে ভেজাল মদপানে মৃত্যু বেড়ে ১৩, বেশিরভাগই এশীয় নাগরিক

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng