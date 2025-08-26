সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সোহানকে দলে নেওয়ায় নির্বাচকদের ধন্যবাদ দিলেন রাজিন

আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০০
ছবি: সংগৃহীত

আসন্ন এশিয়া কাপকে সামনে রেখে ইতোমধ্যে দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। দীর্ঘ ৩ বছর পর বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টির দলে ফিরেছেন নুরুল হাসান সোহান। সেইসঙ্গে দলে ফিরেছেন ওপেনার সাইফ হাসান।

দেশের ঘরোয়া ক্রিকেটে সোহান নিয়মিত পারফর্মার। এই উইকেটরক্ষক ব্যাটারকে এশিয়া কাপের দলে নেওয়ায় নির্বাচকদের ধন্যবাদ জানিয়েছে জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার ও কোচ রাজিন সালেহ।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) গণমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রাজিন বলেন, 'নতুন যে টিমটা হয়েছে আমি তাদেরকে সাধুবাদ জানাই, যারা সিলেক্টর তাদেরকে ধন্যবাদ যে সোহানকে সুযোগ দেওয়ার জন্য। সোহানের আসলে জায়গাটা প্রাপ্য এবং উনারা সঠিক সময়ে ওকে নিয়েছে এবং সাইফ হাসানকে সুযোগ দিয়েছে। আমি মনে করি টিম অনেক ভালো হয়েছে।'

জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার ও কোচ রাজিন সালেহ।

এশিয়া কাপে বাংলাদেশ দলের ভালো করার ব্যাপারে আশাবাদী রাজিন। তিনি আরও বলেন, 'আমি বলছি না যে এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাক বাংলাদেশ টিম। আমাদের টিমটা যদি সেমিফাইনাল খেলে এবং ফাইনালে যায়, আমি মনে করি যে খুশি হবো। আমাদের এই টিমটা সেমিফাইনাল খেলার মত টিম এখন। আমি মনে করি যে অনেক অভিজ্ঞ দল এখন। কারণ এখানে ওপেনার থেকে শুরু করে আমি সোহান পর্যন্তই বলবো অনেক অভিজ্ঞ এবং সাইফ হাসান অনেক অভিজ্ঞ, অনেক বছর ধরে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলছে।'

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

ক্রিকেট বাংলাদেশ ক্রিকেট দল টি-টোয়েন্টি বিসিবি এশিয়া কাপ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

৪ নতুন মুখ নিয়ে এশিয়া কাপের দল ঘোষণা ওমানের

পরিবার পাশে থাকলে স্বস্তি পাই: সাকিব 

শ্রীলঙ্কায় আইসিসি কর্মশালায় বাংলাদেশের আম্পায়াররা

এশিয়া কাপ খেলতে ভারত গেলো বাংলাদেশ দল

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

নেদারল্যান্ডস স্কোয়াডে পরিবর্তন, দলে ১৭ বছর বয়সী ব্যাটার

বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস সিরিজের টিকিটের দাম প্রকাশ

সিংহাসনে আরাম পাচ্ছেন বুলবুল

সবচেয়ে বেশি ম্যাচসেরার রেকর্ডে শীর্ষ পাঁচে সাকিব

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng