ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূতকে গ্রহণ করেনি ব্রাজিল, সম্পর্কে অবনমন

ইসরায়েল থেকে পাঠানো রাষ্ট্রদূতকে গ্রহণ না করায় ব্রাজিলের সঙ্গে দেশটির সম্পর্কের অবনমন হয়েছে। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম দ্য টাইমস অব ইসরায়েল এ তথ্য জানিয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়, গতকাল ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে—ব্রাজিল ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূত গালি দাগানকে গ্রহণ করেনি। তাই ইসরায়েল তাদের রাষ্ট্রদূতকে ফিরিয়ে নেয়। বর্তমানে দেশ দুইটির সম্পর্কে অবনমন হয়েছে।
ইসরায়েলের দাবি, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলা পর ব্রাজিল ইসরায়েলের বিরুদ্ধে 'শত্রুতামূলক' আচরণ করছে। গত বছর লুলা দা সিলভা ক্ষমতায় আসার পর সেই শত্রুতা আরও বেড়েছে।
লুলা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গাজায় গণহত্যার অভিযোগ আনার পর তেল আবিব তাকে 'অবাঞ্ছিত' ঘোষণা করে। তবে ব্রাজিলের অনেকের সঙ্গে ইসরায়েল 'ভালো সম্পর্ক' বজায় রেখে চলছে বলেও ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঘোষণায় দাবি করা হয়।
এ বিষয়ে ব্রাজিল থেকে আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণা আসেনি উল্লেখ করে প্রতিবেদনে আরও জানানো হয়, গত বছর ইসরায়েল থেকে নিজেদের রাষ্ট্রদূত ফিরিয়ে নেওয়ার পর ব্রাজিল নতুন রাষ্ট্রদূত পাঠায়নি।
এর আগে, ২০১৫ সালেও এমন ঘটনা ঘটেছিল। তখন ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূত দানি দায়নকে ব্রাজিল গ্রহণ করতে অস্বীকার করায় তেল আবিব নতুন রাষ্ট্রদূতের নাম পাঠিয়েছিল।