বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

৪ নতুন মুখ নিয়ে এশিয়া কাপের দল ঘোষণা ওমানের

আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৮:১০
ছবি: সংগৃহীত

প্রথমবার এশিয়া কাপে জায়গা পেয়েছে ওমান। আসন্ন এই টুর্নামেন্টকে সামনে রেখে দল ঘোষণা করেছে তারা। কোন আন্তর্জাতিক ম্যাচ না খেলা চার ক্রিকেটার জায়গা পেয়েছেন এশিয়া কাপের দলে।

প্রথমবার ডাক পাওয়া চার ক্রিকেটার হলেন- সুফিয়ান ইউসুফ, জিকরিয়া ইসলাম, ফয়সাল শাহ ও নাদিম খান। এশিয়া কাপে ওমানকে নেতৃত্ব দেবেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ক্রিকেটার যতিন্দার সিং। 

এশিয়া কাপে ওমান কঠিন গ্রুপে পড়েছে। তাদের খেলতে হবে ভারত, পাকিস্তান এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে। ভারত ও পাকিস্তানের মতো দলের বিপক্ষে খেলার সুযোগ পাওয়াকে বড় প্রাপ্তি হিসেবে দেখছেন ওমানের কোচ দুলিপ মেন্ডিস।

তিনি বলেন, ‘ভারত-পাকিস্তানের মতো দলের বিপক্ষে খেলতে পারা আমাদের যেকোন ক্রিকেটারের জন্য কাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত। ক্রিকেটের পাওয়ারহাউজ খ্যাত দলগুলোর বিপক্ষে ওমান এশিয়া কাপে চিহ্ন রেখে যেতে চায়। ম্যাচে শুধু দক্ষতার নয় মানসিক লড়াইও থাকবে। দ্রুতগতির টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে যা কিছু ঘটে যেতে পারে। একজন দুর্দান্ত কিছু করলে পুরো ম্যাচের চিত্র বদলে যেতে পারে।’

ওমানের এশিয়া কাপের দল: যতিন্দর সিং (অধিনায়ক), হাম্মাদ মির্জা, বিনায়েক শুকলা, সুফিয়ান ইউসুফ, আশিষ ওদেদারা, আমির কলিম, মোহাম্মদ নাদিম, সুফিয়ান মাহমুদ, আরিয়ান বিশাত, করণ সুনাভালে, জিকরিয়া ইসলাম, হাসনাইন শাহ, ফয়সাল শাহ, মুহাম্মদ ইমরান, নাদিম খান, শাকিল আহমেদ, সময় শ্রীবাস্তব। 

