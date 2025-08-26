চক কমলেও লেনদেনে চাঙ্গা ডিএসই, এক বছরে সর্বোচ্চ লেনদেন

দুই কার্যদিবসের উত্থানের পর মঙ্গলবার(২৬ আগস্ট) আবারও পতনে শেষ হয়েছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেন। সূচক কমেছে, কমেছে বেশিরভাগ শেয়ারের দামও। তবে আজকের লেনদেন ছিল গত এক বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।
অন্যদিকে, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) দেখা গেছে ভিন্ন চিত্র। সেখানে সূচক বেড়েছে, তবে লেনদেন কমেছে আগের দিনের তুলনায়।
বাজার বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ডিএসইর প্রধান সূচক 'ডিএসইএক্স' ৬ পয়েন্ট কমে দাঁড়িয়েছে ৫,৪৪৮ পয়েন্টে। নির্বাচিত ৩০ কোম্পানির সূচক ডিএসই-৩০ কমেছে ৫ পয়েন্ট, অবস্থান করছে ২,১২৩ পয়েন্টে। তবে শরিয়াহ সূচক সামান্য বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,১৯০ পয়েন্টে।
ডিএসইতে মোট ৩৯৭ কোম্পানির শেয়ার লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে ১৩৭টির দর বেড়েছে, ২১৫টির কমেছে এবং ৪৫টির কোনো পরিবর্তন হয়নি। দিন শেষে লেনদেন হয়েছে ১ হাজার ২৪৭ কোটি ৬৮ লাখ টাকার, যা ২০২৩ সালের ১১ আগস্টের পর সর্বোচ্চ।
মঙ্গলবারের লেনদেনে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে সিটি ব্যাংক, যার শেয়ারে ৪২ কোটি ১১ লাখ টাকার লেনদেন হয়েছে। দ্বিতীয় অবস্থানে মালেক স্পিনিং (২৯ কোটি ৫৭ লাখ) এবং তৃতীয় স্থানে বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন (২৭ কোটি ৩ লাখ টাকা)।
ডিএসইতে লেনদেনে শীর্ষ ১০ কোম্পানির তালিকায় আরও রয়েছে, সোনালি পেপার, বেক্সিমকো ফার্মা, বিকন ফার্মা, বিচ হ্যাচারি, আলিফ ইন্ডাস্ট্রিজ, ওরিয়ন ইনফিউশন এবং ট্রাস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স।
অন্যদিকে, সিএসইর সার্বিক সূচক সিএএসপিআই বেড়েছে ১৫ পয়েন্ট। আজ বাজারটিতে ২৪২ কোম্পানির মধ্যে ১১৭টির শেয়ারদর বেড়েছে, কমেছে ৯৭টির ও অপরিবর্তিত ছিল ২৮টির। তবে লেনদেন নেমে এসেছে ১৫ কোটি ১ লাখ টাকায়, যা আগের দিনের ৫০ কোটি ৪৫ লাখ থেকে অনেক কম।