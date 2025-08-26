সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

চক কমলেও লেনদেনে চাঙ্গা ডিএসই, এক বছরে সর্বোচ্চ লেনদেন

আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৮:১৪

দুই কার্যদিবসের উত্থানের পর মঙ্গলবার(২৬ আগস্ট) আবারও পতনে শেষ হয়েছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেন। সূচক কমেছে, কমেছে বেশিরভাগ শেয়ারের দামও। তবে আজকের লেনদেন ছিল গত এক বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।

অন্যদিকে, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) দেখা গেছে ভিন্ন চিত্র। সেখানে সূচক বেড়েছে, তবে লেনদেন কমেছে আগের দিনের তুলনায়।

বাজার বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ডিএসইর প্রধান সূচক 'ডিএসইএক্স' ৬ পয়েন্ট কমে দাঁড়িয়েছে ৫,৪৪৮ পয়েন্টে। নির্বাচিত ৩০ কোম্পানির সূচক ডিএসই-৩০ কমেছে ৫ পয়েন্ট, অবস্থান করছে ২,১২৩ পয়েন্টে। তবে শরিয়াহ সূচক সামান্য বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,১৯০ পয়েন্টে।

ডিএসইতে মোট ৩৯৭ কোম্পানির শেয়ার লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে ১৩৭টির দর বেড়েছে, ২১৫টির কমেছে এবং ৪৫টির কোনো পরিবর্তন হয়নি। দিন শেষে লেনদেন হয়েছে ১ হাজার ২৪৭ কোটি ৬৮ লাখ টাকার, যা ২০২৩ সালের ১১ আগস্টের পর সর্বোচ্চ।

মঙ্গলবারের লেনদেনে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে সিটি ব্যাংক, যার শেয়ারে ৪২ কোটি ১১ লাখ টাকার লেনদেন হয়েছে। দ্বিতীয় অবস্থানে মালেক স্পিনিং (২৯ কোটি ৫৭ লাখ) এবং তৃতীয় স্থানে বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন (২৭ কোটি ৩ লাখ টাকা)।

ডিএসইতে লেনদেনে শীর্ষ ১০ কোম্পানির তালিকায় আরও রয়েছে, সোনালি পেপার, বেক্সিমকো ফার্মা, বিকন ফার্মা, বিচ হ্যাচারি, আলিফ ইন্ডাস্ট্রিজ, ওরিয়ন ইনফিউশন এবং ট্রাস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স।

অন্যদিকে, সিএসইর সার্বিক সূচক সিএএসপিআই বেড়েছে ১৫ পয়েন্ট। আজ বাজারটিতে ২৪২ কোম্পানির মধ্যে ১১৭টির শেয়ারদর বেড়েছে, কমেছে ৯৭টির ও অপরিবর্তিত ছিল ২৮টির। তবে লেনদেন নেমে এসেছে ১৫ কোটি ১ লাখ টাকায়, যা আগের দিনের ৫০ কোটি ৪৫ লাখ থেকে অনেক কম।

ইত্তেফাক/আইএ

বিষয়:

শেয়ারবাজার

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সূচকের বড় উত্থানের দিনে লেনদেন প্রায় ১২০০ কোটি টাকা

ব্যাংকের শেয়ারের ঢালাও দরপতন

ডিএসইতে সূচকের বড় উত্থান, লেনদেন ছাড়ালো ১১০০ কোটি টাকা

টানা ঊর্ধ্বমুখী শেয়ার বাজার

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

মন্দ কোম্পানির শেয়ারদরও বাড়ছে

ব্যাংক হলিডে মঙ্গলবার, বন্ধ থাকবে লেনদেন ও শেয়ারবাজার কার্যক্রম

যে পাঁচ কোম্পানির শেয়ারের দাম সবচেয়ে বেশি কমলো

শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধিতে শীর্ষ পাঁচ কোম্পানি

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng