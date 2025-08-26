কিমের প্রেমে পড়েছিলেন ট্রাম্প, আবারও করতে চান দেখা

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, তিনি চলতি বছরেই উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উনের সঙ্গে বৈঠক করতে চান। এ খবর দিয়েছে বার্তা সংস্থা এএফপি।
হোয়াইট হাউসে দক্ষিণ কোরিয়ার নতুন প্রেসিডেন্ট লির সঙ্গে বৈঠক কিছুটা অস্বস্তিকরভাবে শেষ হলেও, পরে ট্রাম্প পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘আমি এই বছর কিম জং উনের সঙ্গে দেখা করতে চাই। সুবিধাজনক সময়ে তার সঙ্গে বৈঠকের অপেক্ষায় আছি।’
এর আগে ট্রাম্প দক্ষিণ কোরিয়ার রাজনীতিকে ‘শুদ্ধি অভিযান বা বিপ্লবের মতো’ আখ্যা দিয়ে সমালোচনা করেছিলেন, যা পরে তিনি ভুল বোঝাবুঝি বলে ব্যাখ্যা করেন।
প্রথম মেয়াদে ট্রাম্প ও কিম তিনবার বৈঠক করেছেন। ট্রাম্প দাবি করেন, কিম তার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করেছিলেন এবং মনে করিয়ে দেন, তাদের সম্পর্ক একসময় ঘনিষ্ঠ ছিল। তিনি বলেন, ‘আমরা একে অপরের প্রেমে পড়েছিলাম।’ তবে শেষ পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক চুক্তি হয়নি।
এদিকে ইউক্রেন যুদ্ধের পর কিম আরও আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছেন। রাশিয়ার কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন পাওয়ার পাশাপাশি তিনি হাজার হাজার উত্তর কোরীয় সেনা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন।