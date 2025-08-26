সেকশন

‘জন্ম দিলেই আপন হয় না’, সঞ্জয় কন্যার ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট

আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৩৪
বলিউড অভিনেতা সঞ্জয় দত্ত ও তার মেয়ে ত্রিশলা দত্ত। কোলাজ: ইত্তেফাক

বলিউডের ‘প্রিন্স অফ কনট্রোভার্সি’ সঞ্জয় দত্তের সংসারে ফের বইছে অশান্তির হাওয়া! জন্মদিনের শুভেচ্ছা আর পারিবারিক ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরতে ঘুরতেই হঠাৎ এক পোস্টে ঝড় তুললেন তার মেয়ে ত্রিশলা দত্ত। সপ্তাহ দুই আগে জন্মদিন কাটিয়েছেন ত্রিশলা। এর কিছুদিন পরেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট!

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সম্প্রতি ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে একটি কার্ড শেয়ার করেন সঞ্জয় কন্যা। তাতে লেখা ছিলো, ‘শুধু রক্তের সম্পর্ক থাকলেই কাউকে জীবনে জায়গা দিতে হয় না। অনেক সময় সবচেয়ে অপ্রয়োজনীয় মানুষই ‘পরিবার’ নাম নিয়ে ঘোরে। নিজের মানসিক শান্তি রক্ষা করা সবার অধিকার। চাইলে যোগাযোগ কমিয়ে দেওয়া বা একেবারে বন্ধ করে দেওয়াও যায়। পরিবারের মান রাখার চেয়ে নিজের মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়াই আগে।’

পরিবারের সঙ্গে সঞ্জয় ও ত্রিশলা দত্ত। ছবি: সংগৃহীত

এই কয়েকটি বাক্যেই তোলপাড় নেটদুনিয়া। কেউ বলছেন- এ যেন পরিবারের অন্দরের ঝড়েরই ইঙ্গিত। কেউ আবার মন্তব্য করছেন, এটা হয়তো কেবলই এক ‘সেল্ফ হিলিং’ বার্তা।

সঞ্জয় কন্যার এই পোস্টটির স্ক্রিনশট ঘুরে বেড়াচ্ছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও। নেটিজেনদের প্রশ্ন, সরাসরি ‘পরিবার’ বলে কি তবে বাবাকেই নিশানা করলেন সঞ্জয়-কন্যা?

 

সেই পোস্টে আরও উল্লেখ ছিলো, ‘পরিবার মানেই খারাপ ব্যবহার, দোষ চাপানো বা কষ্ট দেওয়ার অধিকার নয়। যারা আপনাকে কষ্ট দেয়, তাদের জীবনে সুযোগ দেওয়ার কোনো দরকার নেই। তারা জন্ম দিয়ে বড় করে তুললেও আপনজন হয়ে যান না।’

উল্লেখ্য, ২৯ জুলাই ৬৬ বছরে পা দেন সঞ্জয় দত্ত। সেদিন মেয়ে ত্রিশলা শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। আবার ১০ আগস্ট মেয়ের জন্মদিনেও শুভেচ্ছা জানাতে ভোলেননি অভিনেতা।

ত্রিশলা দত্ত সঞ্জয়ের প্রথম স্ত্রী রিচা শর্মার মেয়ে। ১৯৯৬ সালে মস্তিষ্কে টিউমারের কারণে সঞ্জয়ের প্রথম স্ত্রী রিচা শর্মার মৃত্যু হয়। তাদেরই একমাত্র কন্যা এই ত্রিশলা, মায়ের মৃত্যুর পর যুক্তরাষ্ট্রে নানা-নানির কাছে বড় হয়েছেন তিনি। বলিউডের চকমকে দুনিয়া থেকে খানিকটা দূরেই থাকতে ভালবাসেন তিনি। বর্তমানে নিউ ইয়র্কে একজন সাইকোথেরাপিস্ট হিসেবে কর্মরত আছেন এই স্টারকিড। 

ত্রিশলা দত্ত। ছবি: সংগৃহীত

এদিকে সঞ্জয়ের বর্তমান সংসারে আছেন স্ত্রী মান্যতা দত্ত ও যমজ সন্তান শাহরান ও ইকরা। প্রথম সংসারের কন্যা ত্রিশলার সঙ্গে তার দূরত্বের গল্প নতুন নয়, তবে এমন ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্টে ফের আলোচনার কেন্দ্রে সঞ্জয় পরিবার।

