সাইবার বুলিংয়ের শিকার রুমিন ফারহানা, হাসনাতের প্রতিবাদ

বিএনপির সহ–আন্তর্জাতিক সম্পাদক রুমিন ফারহানাকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে বুলিং করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-এর মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) হাসনাত আবদুল্লাহ। তিনি এ ধরনের মানহানিকর ও বিদ্বেষমূলক চর্চা থেকে সবাইকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে গুম হওয়া ব্যক্তিদের স্মরণে ‘মায়ের ডাক’-এর উদ্যোগে আয়োজিত আলোকচিত্র প্রদর্শনী পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ মন্তব্য করেন।
হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, 'দীর্ঘদিন রাজপথে সক্রিয় থাকা রুমিন ফারহানাকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নানা বাজে মন্তব্য ও কুৎসার মাধ্যমে সাইবার বুলিং করা হচ্ছে। মতপার্থক্য থাকতেই পারে, কিন্তু কোনো নারীর প্রতি এমন আক্রমণ কখনোই সমর্থনযোগ্য নয়। এটি একটি অমানবিক প্রবণতা এবং গণতান্ত্রিক চর্চার পরিপন্থী।'
রুমিন ফারহানার সামাজিকমাধ্যমে হাসনাতকে নিয়ে দেওয়া এক পোস্ট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'কুৎসা, ব্যক্তিগত চরিত্রহনন ও ভিন্নমতের প্রতি সহিংস আচরণ—এসবই গণতন্ত্রের শত্রু। আমরা যে ঐক্য গড়ে তুলেছি, তা ভাঙার চেষ্টা হলে সেটি আওয়ামী লীগেরই কাজে লাগবে।'
তিনি বলেন, 'মতপার্থক্য থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু সেটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রকাশ পেতে হবে। ফ্যাসিবাদবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর উচিত পারস্পরিক বিভেদ ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যাওয়া। বিভক্ত হলে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ছাড়া কেউ লাভবান হবে না।'
গুম হওয়া ব্যক্তিদের আলোকচিত্র ও স্বজনদের কষ্টের স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে এনসিপির এই নেতা বলেন, 'এই ধরনের ঘটনা আমাদের জীবনেও এসেছে। আমরা ভাগ্যক্রমে ৫ আগস্টের আগে মুক্তি পেয়েছি। কিন্তু এই ভয়াবহ বাস্তবতা আজও অনেকের জীবনে রয়ে গেছে।'
নির্বাচন সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'নির্বাচনের সময় নয়, আমাদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার এবং প্রস্তাবিত কাঠামোগুলোকে আইনি রূপ দেওয়া। নির্বাচন আগামীকাল হলেও, যদি সঠিক কাঠামো না থাকে, তা অর্থহীন হয়ে পড়ে।'