সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সাইবার বুলিংয়ের শিকার রুমিন ফারহানা, হাসনাতের প্রতিবাদ

আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ২১:৫২

বিএনপির সহ–আন্তর্জাতিক সম্পাদক রুমিন ফারহানাকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে বুলিং করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-এর মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) হাসনাত আবদুল্লাহ। তিনি এ ধরনের মানহানিকর ও বিদ্বেষমূলক চর্চা থেকে সবাইকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে গুম হওয়া ব্যক্তিদের স্মরণে ‘মায়ের ডাক’-এর উদ্যোগে আয়োজিত আলোকচিত্র প্রদর্শনী পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ মন্তব্য করেন।

হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, 'দীর্ঘদিন রাজপথে সক্রিয় থাকা রুমিন ফারহানাকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নানা বাজে মন্তব্য ও কুৎসার মাধ্যমে সাইবার বুলিং করা হচ্ছে। মতপার্থক্য থাকতেই পারে, কিন্তু কোনো নারীর প্রতি এমন আক্রমণ কখনোই সমর্থনযোগ্য নয়। এটি একটি অমানবিক প্রবণতা এবং গণতান্ত্রিক চর্চার পরিপন্থী।'

রুমিন ফারহানার সামাজিকমাধ্যমে হাসনাতকে নিয়ে দেওয়া এক পোস্ট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'কুৎসা, ব্যক্তিগত চরিত্রহনন ও ভিন্নমতের প্রতি সহিংস আচরণ—এসবই গণতন্ত্রের শত্রু। আমরা যে ঐক্য গড়ে তুলেছি, তা ভাঙার চেষ্টা হলে সেটি আওয়ামী লীগেরই কাজে লাগবে।'

তিনি বলেন, 'মতপার্থক্য থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু সেটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রকাশ পেতে হবে। ফ্যাসিবাদবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর উচিত পারস্পরিক বিভেদ ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যাওয়া। বিভক্ত হলে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ছাড়া কেউ লাভবান হবে না।'

গুম হওয়া ব্যক্তিদের আলোকচিত্র ও স্বজনদের কষ্টের স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে এনসিপির এই নেতা বলেন, 'এই ধরনের ঘটনা আমাদের জীবনেও এসেছে। আমরা ভাগ্যক্রমে ৫ আগস্টের আগে মুক্তি পেয়েছি। কিন্তু এই ভয়াবহ বাস্তবতা আজও অনেকের জীবনে রয়ে গেছে।'

নির্বাচন সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'নির্বাচনের সময় নয়, আমাদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার এবং প্রস্তাবিত কাঠামোগুলোকে আইনি রূপ দেওয়া। নির্বাচন আগামীকাল হলেও, যদি সঠিক কাঠামো না থাকে, তা অর্থহীন হয়ে পড়ে।'

ইত্তেফাক/আইএ

বিষয়:

বিএনপি এনসিপি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

চীনের পথে এনসিপির ৮ নেতা

বিএনপির কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাবে যা বললেন ফজলুর রহমান

ফজলুর রহমানের দলীয় সব পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত

জোট গঠনে কয়েকটি ইসলামি দলের সঙ্গে আলোচনা করছে বিএনপি: সালাহউদ্দিন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

যারা নির্বাচন বয়কট করবে, নিজেরাই মাইনাস হয়ে যাবে: সালাহউদ্দিন আহমদ 

কিছু সাংস্কৃতিক কর্মী স্বৈরাচারের জন্য মায়াকান্না করছে: সেলিমা রহমান

তারেক রহমানের সঙ্গে লন্ডনে দেখা করলেন খন্দকার মোশাররফ

খালেদা জিয়া দেশের প্রথম নারী মুক্তিযোদ্ধা: বুলু

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng