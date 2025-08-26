শিবির সমর্থিত প্রার্থীর ছবি বিকৃতি, ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের উদ্বেগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রচারণা আজ থেকে শুরু হয়েছে। প্রার্থীরা ব্যানার ও ফেস্টুন লাগিয়ে নিজেদের প্রচারণা চালাচ্ছেন। তবে প্রচারণার প্রথম দিনেই শিবির সমর্থিত প্রার্থীর ব্যানার-ফেস্টুন ভেঙে ছিড়ে ফেলার ঘটনা ঘটেছে। এমনকি প্রার্থীদের ছবি বিকৃতি করে হিংসাত্মক অবয়ব তৈরি করা হয়েছে, যা পুরো ক্যাম্পাসে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে।
এদিকে প্রার্থীর ব্যানার ভাঙচুর-ছবি বিকৃতির ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়েছে ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট।
মঙ্গলবার (২৬ অক্টোবর) গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট এই উদ্বেগ জানিয়েছে।
জোটের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ‘আমরা সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিকভাবে এবং নির্বাচন কমিশনের বিধিমালা মেনে ব্যানার স্থাপন করেছি। কিন্তু একটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আমাদের কর্মকাণ্ডকে ব্যাহত করার জন্য এ ধরনের ন্যাক্কারজনক কাজ করেছে। ছবি বিকৃতির মাধ্যমে তারা ধর্মীয় অনুভূতি ও হিজাব ফোবিয়াকে লক্ষ্যবস্তু করেছে।’
জোট আরও অভিযোগ করেছে, চারুকলা অনুষদে অতীতে একটি গোষ্ঠী শেখ হাসিনার ব্যঙ্গাত্মক ভাস্কর্য পুড়িয়ে ফেলার সঙ্গে জড়িত ছিল। ‘কিছু চিহ্নিত মিডিয়া দুষ্কৃতিকারীদের পরিচয় ঢেকে দিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর দায় চাপানোর চেষ্টা করছে। এটি একটি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। আমরা দুষ্কৃতিকারীদের শনাক্ত করে শাস্তি দাবি করছি।’
ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট দ্রুত তদন্ত এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনের নিকট জোর দাবি জানিয়েছে। সেইসঙ্গে ক্যাম্পাসকে সবার জন্য উন্মুক্ত এবং ঐক্যবদ্ধ রাখাই তাদের মূল লক্ষ্য।
জোট চারুকলা অনুষদের সাধারণ শিক্ষার্থীদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে এবং বলেছে কোনও কুচক্রী মহল তাদের ঐক্য ভাঙতে পারবে না।