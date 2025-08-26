সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

শিবির সমর্থিত প্রার্থীর ছবি বিকৃতি, ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের উদ্বেগ

আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ২১:০৭
শিবির সমর্থিত প্রার্থীর ছবি বিকৃতি, ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের উদ্বেগ। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রচারণা আজ থেকে শুরু হয়েছে। প্রার্থীরা ব্যানার ও ফেস্টুন লাগিয়ে নিজেদের প্রচারণা চালাচ্ছেন। তবে প্রচারণার প্রথম দিনেই শিবির সমর্থিত প্রার্থীর ব্যানার-ফেস্টুন ভেঙে ছিড়ে ফেলার ঘটনা ঘটেছে। এমনকি প্রার্থীদের ছবি বিকৃতি করে হিংসাত্মক অবয়ব তৈরি করা হয়েছে, যা পুরো ক্যাম্পাসে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে।

এদিকে প্রার্থীর ব্যানার ভাঙচুর-ছবি বিকৃতির ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়েছে ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট। 

মঙ্গলবার (২৬ অক্টোবর) গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট এই উদ্বেগ জানিয়েছে।

জোটের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ‘আমরা সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিকভাবে এবং নির্বাচন কমিশনের বিধিমালা মেনে ব্যানার স্থাপন করেছি। কিন্তু একটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আমাদের কর্মকাণ্ডকে ব্যাহত করার জন্য এ ধরনের ন্যাক্কারজনক কাজ করেছে। ছবি বিকৃতির মাধ্যমে তারা ধর্মীয় অনুভূতি ও হিজাব ফোবিয়াকে লক্ষ্যবস্তু করেছে।’

জোট আরও অভিযোগ করেছে, চারুকলা অনুষদে অতীতে একটি গোষ্ঠী শেখ হাসিনার ব্যঙ্গাত্মক ভাস্কর্য পুড়িয়ে ফেলার সঙ্গে জড়িত ছিল। ‘কিছু চিহ্নিত মিডিয়া দুষ্কৃতিকারীদের পরিচয় ঢেকে দিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর দায় চাপানোর চেষ্টা করছে। এটি একটি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। আমরা দুষ্কৃতিকারীদের শনাক্ত করে শাস্তি দাবি করছি।’

ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট দ্রুত তদন্ত এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনের নিকট জোর দাবি জানিয়েছে। সেইসঙ্গে ক্যাম্পাসকে সবার জন্য উন্মুক্ত এবং ঐক্যবদ্ধ রাখাই তাদের মূল লক্ষ্য।

জোট চারুকলা অনুষদের সাধারণ শিক্ষার্থীদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে এবং বলেছে কোনও কুচক্রী মহল তাদের ঐক্য ভাঙতে পারবে না।

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন ইসলামী ছাত্র শিবির ডাকসু

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ডাকসু নির্বাচনে ৮ কেন্দ্রে তিন স্তরের নিরাপত্তা, হলে বহিরাগত প্রবেশ নিষেধ

সহনশীল না হলে ডাকসুতে তৃতীয় পক্ষ সুযোগ নেবে: ঢাবি উপাচার্য

ডাকসু ভিপি প্রার্থীকে ‘শুভকামনা’ জানিয়ে উপদেষ্টার পোস্ট, সমালোচনার মুখে ডিলিট

ডাকসু নির্বাচনে ৪৭১ প্রার্থী, চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ডাকসুতে স্বাধীন পর্যবেক্ষক ও সিসিটিভির ব্যবস্থা করতে হবে: সাদিক কায়েম

ডাকসু নির্বাচনে সেনাবাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত

ডাকসু নির্বাচনের প্রচারণা শুরু আজ, আচরণবিধিতে কড়াকড়ি

ডাকসু নির্বাচন ২১ জনের প্রার্থিতা প্রত্যাহার, মবের আশঙ্কা ছাত্রদলের

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng