সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

রামেক হাসপাতালে রাজশাহী কারাগারের কয়েদির মৃত্যু

আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ২১:৩২

রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের কয়েদি সাজেদুল ইসলাম ইজদারের (৪৫) কয়েদির মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) ভোরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

সাজেদুল রাজশাহীর বাঘা উপজেলার বাজুবাঘা গ্রামের সাজদার রহমানের ছেলে।

গত ২৩ আগস্ট রাতে কয়েদি সাজেদুলকে বুকে ব্যথা কারণে রামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। তাকে প্রথমে ৩২ নং ওয়ার্ডে এবং পরে ৪২ নং ওয়ার্ডে স্থানান্তর করা হয়। মঙ্গলবার ভোরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার শাহ আলম খান বলেন, চিকিৎসকরা জানান কয়েদি সাজেদুল গুরুতর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার ভোরে তিনি মারা যান। সকালে কারা বিধি অনুযায়ী তার লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

এদিকে মৃতের সহোদর রবিউল ইসলাম জানান, সাজেদুল ইসলাম আম ও কাঠের ব্যবসা করতেন। ব্যবসার প্রয়োজনে ফাঁকা চেক ও স্ট্যাম্প দিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির থেকে সুদের ঋণ নিয়েছিলেন। কিন্তু ব্যবসায় লোকসান হওয়ায় ঋণ আর পরিশোধ করতে পারেননি। পরে তার বিরুদ্ধে আদালতে চারটি চেক প্রতারণার মামলা করা হয়। এসব মামলায় তার যথাক্রমে এক বছর, ৬ মাস, চার মাস ও ৫ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়। ২০২৩ সালের ২৭ আগস্ট তাকে কারাগারে পাঠানো হয়। আগামী ২৬ নভেম্বর সাজার মেয়াদ শেষে তার মুক্ত হওয়ার কথা ছিল।

ইত্তেফাক/এমএএস

বিষয়:

রাজশাহী সারাদেশ রাজশাহী মেডিকেল কলেজ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রোহিঙ্গাদের জীবনাচার দেখলেন বিশ্ব প্রতিনিধিগণ, টেকসই সমাধানের আশা

যৌতুক মামলায় স্বামী ‘খালাস পাওয়ায়’ আদালত ভবনে দুজনকে কোপালেন স্ত্রী

রংপুর প্রেসক্লাবে প্রশাসকের মাধ্যমে অবৈধ ভাবে সদস্য অন্তর্ভুক্তিতে নিষেধাজ্ঞার রায় বহাল

ভোলার তজুমদ্দিনে ৫০ শয্যার হাসপাতালে নার্স দিয়ে চলছে ডাক্তারের কাজ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বিকট শব্দে কেঁপে উঠলো সিদ্ধিরগঞ্জ, ড্রেনে গ্যাস বিস্ফোরণে আহত ৫

চুয়াডাঙ্গায় পিতা-পুত্রকে কুপিয়ে হত্যা, আটক ২

দুমকিতে বেওয়ারিশ কুকুরের আতঙ্কে শিক্ষার্থীরা, হাসপাতালে নেই ভ্যাকসিন

নাফ নদী থেকে আরও ১১ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng