সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

জিআই স্বীকৃতি পেল ফুলবাড়িয়ার লাল চিনি

আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ২১:৪৩
উপজেলার বাকতা, কালাদহ ও রাধাকানাই ইউনিয়নের প্রায় ২০টি গ্রামের কিষাণ-কিষানিরা আখ উৎপাদন ও চিনি তৈরির কাজ করেন। ছবি: সংগৃহীত

ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ায় আখের রস থেকে হাতে তৈরি লাল চিনির ঐতিহ্য প্রায় আড়াই শ’ বছরের। শরবত, পিঠা ও মিষ্টান্ন তৈরিতে ব্যবহৃত হয় এই মিহি দানার চিনি। ঐতিহ্যবাহী এই লাল চিনি ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্যের স্বীকৃতি পেয়েছে।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) দুপুরে ফুলবাড়িয়া উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নূর মোহাম্মদ জানান, ওয়েবসাইট চেক করে আজ তারা বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছেন।

নূর মোহাম্মদ বলেন, ‘২০২৪ সালের ১১ জুলাই উপজেলা প্রশাসনের পক্ষে ফুলবাড়িয়ার লাল চিনির জিআই স্বীকৃতির জন্য আবেদন করা হয়। অন্য কোনো পক্ষের দাবি না থাকায় সব প্রক্রিয়া শেষে আমরা স্বীকৃতি পেয়েছি। সনদের জন্য আজ সরকারনির্ধারিত ফি জমা দিয়েছি।’

এই কৃষি কর্মকর্তা আরও বলেন, জিআই স্বীকৃতির মাধ্যমে অর্থনীতিতে পরিবর্তন আসবে। আগে যারা লাল চিনি সম্পর্কে জানতেন না, তারাও এখন জানবেন। কৃষকেরা উৎপাদন বাড়াবেন, সরকারেরও পৃষ্ঠপোষকতা বাড়বে। অর্গানিক পণ্য হিসেবে যদি দেশের বাইরে রপ্তানি করা যায়, তাহলে চাষিদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি হবে।

কৃষি বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, উপজেলার বাকতা, কালাদহ ও রাধাকানাই ইউনিয়নের প্রায় ২০টি গ্রামের কৃষকেরা আখ উৎপাদন ও লাল চিনি তৈরির কাজ করেন। উপজেলায় প্রতিবছর শতকোটি টাকার লাল চিনি বিক্রি হয়।

স্থানীয় কৃষকেরা জানান, লাল চিনি তৈরির একমাত্র কাঁচামাল আখ। জমি থেকে আখ সংগ্রহের পর তা পরিষ্কার করে যন্ত্রচালিত কলের সাহায্যে রস বের করা হয়। জ্বালঘরের চুলায় সাতটি লোহার কড়াই বসিয়ে প্রথমে কাঁচা রস জ্বাল দেওয়া হয়। ধাপে ধাপে কড়াই বদলে জ্বাল দিয়ে রস ঘন করা হয়। শেষে কাঠের মুগুর দিয়ে বারবার নাড়া দিয়ে তৈরি হয় অদানা বাদামি রঙের লাল চিনি। শুকনো ধুলার মতো বা গুটির মতো—দুই রকম আকারে এটি তৈরি হয়। পরে রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা হয়। জমিতে চৈত্র মাসে আখ রোপণ করা হয়। পৌষ মাস থেকে শুরু হয় আখমাড়াই। আড়াই মাস ধরে চলে লাল চিনি তৈরির কাজ।

কৃষি বিভাগ জানায়, ২০২৫ সালে উপজেলায় ৬৫০ হেক্টর জমিতে আখ চাষ হয়েছে। এর মধ্যে ৯০ শতাংশ জমিতে দেশি জাতের আখ, বাকিতে ঈশ্বরদী-৪১ ও ঈশ্বরদী-৪২ জাতের আখ চাষ হয়। এক হেক্টর জমিতে উৎপাদিত আখ থেকে প্রায় আট মেট্রিক টন লাল চিনি হয়। লাল চিনি প্রতি মণ গড়ে ৮ হাজার টাকায় বিক্রি হয়। এ বছর প্রায় ১০৮ কোটি টাকার লাল চিনি বিক্রি করেছেন কৃষকেরা। এক মেট্রিক টন আখ থেকে প্রায় ৩২ হাজার লিটার রস পাওয়া যায়। চার কেজি রস থেকে এক কেজি লাল চিনি তৈরি হয়। প্রাকৃতিক হওয়ায় শরবত বা মিষ্টান্নে ব্যবহার করলে কাঁচা রসের স্বাদ পাওয়া যায়। ফলে দেশ-বিদেশে এর চাহিদা আছে। অনেকেই বিদেশেও নিয়ে যাচ্ছেন এ চিনি।

ফুলবাড়িয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আরিফুর ইসলাম বলেন, লাল চিনির জিআই স্বীকৃতির বিষয়টি আজ আমরা নিশ্চিত হয়ে সনদের জন্য টাকা জমা দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছি। এই স্বীকৃতিতে উচ্ছ্বসিত এ অঞ্চলের মানুষ। এই স্বীকৃতি এ অঞ্চলের কৃষি অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে মনে করেন তিনি।

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

ময়মনসিংহ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

৬০ কিমি বেগে ঝড় ও ভারি বৃষ্টির শঙ্কা, তিন জেলায় ১ নম্বর সতর্কতা

সন্ধ্যার মধ্যে বজ্রসহ বৃষ্টির পূর্বাভাস, ভারি বর্ষণ হতে পারে তিন বিভাগে

‘ময়মনসিংহে ভেঙে ফেলা বাড়ির সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের সম্পর্ক নেই’

বড় ভূমিকম্পের শঙ্কা বাংলাদেশেও, ৪ অঞ্চল উচ্চ ঝুঁকিতে: ফায়ার সার্ভিস

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে আহত মোশারফকে নেওয়া হলো থাইল্যান্ডে

‘সীমান্তে কোনো উত্তেজনা নেই, পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে’

ব্যর্থ হলে কারওই অস্তিত্ব রাখবে না হাসিনা: সারজিস

‘আমার ছেলে অপরাধ করলে বিচার করতো, গুলি করে মারলো কেনো’

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng