সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১২ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ডাকসু নির্বাচন: ছাত্রলীগ সম্পৃক্ততার দায়ে বাদ জুলিয়াস সিজার

আপডেট : ২৭ আগস্ট ২০২৫, ০২:৩৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা থেকে জুলিয়াস সিজারের নাম প্রত্যাহার করা হয়েছে। নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের সঙ্গে সম্পৃক্ততা এবং শিক্ষার্থী নির্যাতনের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের কনফারেন্স কক্ষে ডাকসু নির্বাচনের নিরাপত্তা বিষয়ক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। 

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তা ও উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন। তিনি বলেন, স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থী জুলিয়াস সিজারের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের অভিযোগ ট্রাইব্যুনালে আমলে নিয়ে তদন্ত করা হয়। তদন্তে তার বিরুদ্ধে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের সাথে সম্পৃক্ততা এবং শিক্ষার্থী নির্যাতনের প্রমাণ মেলে।

চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তা আরও জানান, ট্রাইব্যুনালের সুপারিশ অনুযায়ী রিটার্নিং কর্মকর্তারা জুলিয়াস সিজারের প্রার্থীতা বাতিলের প্রস্তাব দেন। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা তাদের না থাকায় বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটে উপস্থাপন করা হয়েছে। বিচারাধীন থাকায় প্রাথমিকভাবে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা থেকে জুলিয়াসের নাম প্রত্যাহার করা হয়েছে। আগামীকাল সিন্ডিকেটে তার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

এদিকে, আসন্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে আচরণবিধি সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য সাত সদস্যের একটি টাস্কফোর্স গঠন করেছে নির্বাচন কমিশন। সোমবার (২৬ আগস্ট) রাতে চিফ রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

টাস্কফোর্সে রিটার্নিং কর্মকর্তা ও সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের অধ্যাপক ড. গোলাম রব্বানীকে আহ্বায়ক করা হয়েছে। এছাড়া সদস্য হিসেবে ব্যাংকিং অ্যান্ড ইনস্যুরেন্স বিভাগের অধ্যাপক ড. শহীদুল ইসলাম (শহীদুল জাহিদ), শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক ড. শাহীনুর রহমান, মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, সহকারী প্রক্টর ড. মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, তাসফিয়া আমান ও রেজাউল করিম সোহাগকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নির্বাচনকালীন আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ তদন্ত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে এ টাস্কফোর্স কাজ করবে।

ইত্তেফাক/এমএএম

বিষয়:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ডাকসু

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সমালোচনার মুখে রাকসু নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন

শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি কমাতে রেজিস্ট্রার ভবনকে ‌‘পেপারলেস’ করবো: সাদিক কায়েম

‘৯০-এর ডাকসুর পর গণরুম-গেস্টরুম চালু করেছিল, এবারও তা নিয়ে শিক্ষার্থীরা শঙ্কিত’

দুই দফা দাবিতে ৬ দিন ধরে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছে জবি শিক্ষার্থীরা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

কারাগারে পাঠানো হলো ডাকসুর ভিপি প্রার্থী জালালকে 

ঢাবির হল সংসদে চূড়ান্ত লড়াইয়ে ১,০৩৫ প্রার্থী, প্রত্যাহার ৭৩

হত্যাচেষ্টা মামলায় আদালতে ডাকসু নির্বাচনে স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থী জালাল

জালালকে নিয়ে পোস্ট করে হামলার শিকার ডাকসুর আরেক ভিপি প্রার্থী

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng