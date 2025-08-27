সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১২ ভাদ্র ১৪৩২
ঢাকার সব বাস চলবে একক ব্যবস্থাপনায় 

আপডেট : ২৭ আগস্ট ২০২৫, ০৮:৫৯

ঢাকায় চলাচলকারী সব বাস একক ব্যবস্থার অধীনে পরিচালিত হবে বলে জানিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) গভীর রাতে প্রধান উপদেষ্টার ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, দীর্ঘদিন ধরে ঢাকার বাস পরিবহন খাত নিয়ন্ত্রণহীনভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। এর ফলে প্রতিদিন যাত্রীরা যানজট, দুর্ঘটনা, ভাড়ায় প্রতারণা ও নানা ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। তুলনামূলকভাবে তরুণ ও শারীরিকভাবে সক্ষম যাত্রীরা কোনোমতে বাসে উঠতে পারলেও নারী, শিশু ও প্রবীণদের জন্য এ ভ্রমণ হয়ে দাঁড়িয়েছে অত্যন্ত কষ্টকর।

প্রেস উইং জানায়, রাজধানীর যানজটের অন্যতম প্রধান কারণ হলো অনুপযোগী রুটে চলাচলকারী বাস। এ সমস্যার কারণে বছরে প্রায় ৩৭ হাজার কোটি টাকা অর্থনৈতিক ক্ষতি হচ্ছে এবং প্রতিদিন নষ্ট হচ্ছে প্রায় ৩২ লাখ কর্মঘণ্টা।

এ অবস্থায় সব বাসকে একক ব্যবস্থার অধীনে আনা হবে। কোম্পানিগুলোকে নির্ধারিত রুট ও স্টপেজ মেনে চলতে বাধ্য করা হবে। এতে রুটে শৃঙ্খলা ফিরবে, পরিবহন ব্যবস্থা হবে সুষ্ঠু ও নিরাপদ, এবং ভাড়ায় প্রতারণা ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি কমে আসবে।

প্রেস উইং আরও জানায়, এ উদ্যোগ কার্যকর হলে যাত্রীদের বাসে উঠতে আর ঠেলাঠেলি করতে হবে না কিংবা ভাড়ার নামে প্রতারিত হতে হবে না। ঢাকার লাখো মানুষের জন্য বাসযাত্রা হবে সহজ, দ্রুত ও আরামদায়ক।

ইত্তেফাক/টিএইচ

