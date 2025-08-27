ঢাকার সব বাস চলবে একক ব্যবস্থাপনায় 

ঢাকায় চলাচলকারী সব বাস একক ব্যবস্থার অধীনে পরিচালিত হবে বলে জানিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) গভীর রাতে প্রধান উপদেষ্টার ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, দীর্ঘদিন ধরে ঢাকার বাস পরিবহন খাত নিয়ন্ত্রণহীনভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। এর ফলে প্রতিদিন যাত্রীরা যানজট, দুর্ঘটনা, ভাড়ায় প্রতারণা ও নানা ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। তুলনামূলকভাবে তরুণ ও শারীরিকভাবে সক্ষম যাত্রীরা কোনোমতে বাসে উঠতে পারলেও নারী, শিশু ও প্রবীণদের জন্য এ ভ্রমণ হয়ে দাঁড়িয়েছে অত্যন্ত কষ্টকর।
প্রেস উইং জানায়, রাজধানীর যানজটের অন্যতম প্রধান কারণ হলো অনুপযোগী রুটে চলাচলকারী বাস। এ সমস্যার কারণে বছরে প্রায় ৩৭ হাজার কোটি টাকা অর্থনৈতিক ক্ষতি হচ্ছে এবং প্রতিদিন নষ্ট হচ্ছে প্রায় ৩২ লাখ কর্মঘণ্টা।
এ অবস্থায় সব বাসকে একক ব্যবস্থার অধীনে আনা হবে। কোম্পানিগুলোকে নির্ধারিত রুট ও স্টপেজ মেনে চলতে বাধ্য করা হবে। এতে রুটে শৃঙ্খলা ফিরবে, পরিবহন ব্যবস্থা হবে সুষ্ঠু ও নিরাপদ, এবং ভাড়ায় প্রতারণা ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি কমে আসবে।
প্রেস উইং আরও জানায়, এ উদ্যোগ কার্যকর হলে যাত্রীদের বাসে উঠতে আর ঠেলাঠেলি করতে হবে না কিংবা ভাড়ার নামে প্রতারিত হতে হবে না। ঢাকার লাখো মানুষের জন্য বাসযাত্রা হবে সহজ, দ্রুত ও আরামদায়ক।