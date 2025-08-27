সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১২ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

নারায়ণগঞ্জে হাসিনা-কাদেরসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল

আপডেট : ২৭ আগস্ট ২০২৫, ০৯:২১
পুরোনো ছবি (সংগৃহীত)।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হতাহতের ঘটনায় নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় দায়ের করা একটি হত্যা মামলায় আওয়ামী লীগের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ১৪ জনকে অভিযুক্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) বিকেলে গোপনীয়তার মধ‌্য দি‌য়ে নারায়ণগঞ্জের আমলী আদালতে অভিযোগপত্রটি দাখিল করেন বলে পিবিআই পরিদর্শক আলমগীর হোসাইন। 

অভিযোগপত্র দাখিলের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আদালত পুলিশের পরিদর্শক কাইউম খান। ৫ আগস্টের ঘটনায় এটিই নারায়ণগ‌ঞ্জে প্রথম মামলা, যার চার্জশিট আদাল‌তে দা‌খিল হ‌লো।

অভিযোগপত্রে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য একেএম শামীম ওসমান, তার ছেলে ইমতিনান ওসমান অয়ন, ভাতিজা আজমেরী ওসমানকেও আসামি করা হয়েছে। তারা হত্যা মামলাটির এজাহারনামীয় আসামি ছিলেন।

অভিযোগপত্রে অন্য আসামিরা হলেন, সিদ্ধিরগঞ্জ থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি মুজিবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক ইয়াছিন মিয়া, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের সাবেক কাউন্সিলর মতিউর রহমান মতি, সাবেক কাউন্সিলর শাহজালাল বাদল, সাবেক কাউন্সিলর ওমর ফারুক, সিদ্ধিরগঞ্জের আশরাফ, ইয়াসিন আরাফাত রাসেল, আবু বকর সিদ্দিক ওরফে আবুল। তারা সকলেই সাবেক সংসদ সদস্য শামীম ওসমানের ঘনিষ্ঠ অনুসারী বলে পরিচিত।

তাদের মধ্যে ওমর ফারুক ও শাহজালাল বাদল এজাহারনামীয় আসামি না হলেও তদন্তে ঘটনায় সম্পৃক্ততা পাওয়াতে তাদের নাম যুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া এ মামলায় মতিউর রহমান ও ইয়াসিন আরাফাত রাসেল কারাগারে বন্দি আছেন বলেও জানান কাইউম খান। 

তিনি বলেন, গত বছরের ২১ জুলাই বিকেলে আন্দোলন চলাকালে সিদ্ধিরগঞ্জের শিমরাইলে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান আব্দুল লতিফ নামে ৪০ বছর বয়সী রিকশাচালক। পরে তার বাবা মো. নেজাবুদ্দিন ৯ সেপ্টেম্বর সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় ১২ জনের বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। অভিযোগপত্রে এজাহারনামীয় ১২ জন আসামির পাশাপাশি আরও দু’জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। অভিযুক্তদের মধ্যে দু’জন আসামি গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে আছেন। সাবেক প্রধানমন্ত্রী, অপর দুই মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যসহ বাকিরা পলাতক।

আব্দুল লতিফ হত্যা মামলার পরবর্তী শুনানির তারিখ ২৪ সেপ্টেম্বর। তবে, অভিযোগপত্রের বিষয়টি বুধবার আদালতে উপস্থাপন করা হবে জানিয়ে পুলিশ পরিদর্শক কাইউম খান বলেন, ‘বিচারকের সামনে চার্জশিট উপস্থাপনের পর আদালত শুনানির দিন ধার্য করবেন।’

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হতাহতের ঘটনায় নারায়ণগঞ্জে অর্ধশতাধিক মামলা হলেও এই প্রথম কোনো মামলার তদন্ত শেষে অভিযোগপত্র জমা দিয়েছে তদন্তকারী সংস্থা।

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জ ওবায়দুল কাদের শেখ হাসিনা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

শীতলক্ষ্যায় মস্তকবিহীন মরদেহ উদ্ধার, এলাকায় চাঞ্চল্য

বিকট শব্দে কেঁপে উঠলো সিদ্ধিরগঞ্জ, ড্রেনে গ্যাস বিস্ফোরণে আহত ৫

চাঁদা না দেওয়ায় মুদি দোকানিকে পিটিয়ে জখম

সিদ্ধিরগঞ্জে বিস্ফোরণ: নাতির একদিন পর নানির মৃত্যু

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

গ্যাস লিকেজ থেকে বাসায় ছড়ালো আগুন, একই পরিবারের ৯ জন দগ্ধ

রূপগঞ্জে তিতাস গ্যাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপর হামলা, মালামাল লুট

একে একে তিন সংস্থার কোপ, ২ বছর ধরে সড়কে দুর্ভোগ

আড়াইহাজারে মাইকে ঘোষণা দিয়ে ৩ গ্রামবাসীর সংঘর্ষ, আহত ১৫

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng