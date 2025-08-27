সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১২ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

চট্টগ্রামে বিএনপি-জামায়াতের দফায় দফায় সংঘর্ষ, আহত ১২

আপডেট : ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১০:২৭
সংঘর্ষে আহতরা চিকিৎসা নিচ্ছেন। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মীদের মধ্যে দফায় দফায় পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত ১২ জন আহতের খবর পাওয়া গেছে। 

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) বিকেলে উপজেলার বাহারছড়া ইউনিয়নের মোশাররফ আলী মিয়ার বাজারে এ ঘটনা শুরু হয়। পরে রাত ১১টা পর্যন্ত দফায় দফায় ধাওয়া, পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। 

খবর পেয়ে স্থানীয় বাহারছড়া ফাঁড়ির পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থলে গেলে তাদের ওপর চড়াও হন নেতাকর্মীদের এক অংশ। এসময় পুলিশ সদস্যরা উপকূলীয় জেনারেল হাসপাতালে আশ্রয় নেন। সবশেষ অতিরিক্ত পুলিশ গিয়ে রাত ১১টায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

জামায়াতে ইসলামীর কর্মীদের অভিযোগ, বিকেলে পশ্চিম বাঁশখালী দারুল ইসলাহ দাখিল মাদ্রাসা মসজিদে ছাত্রশিবিরের একটি বৈঠকে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা হামলা চালালে ঘটনার সূত্রপাত হয়। তবে বিএনপির দাবি, ছাত্রশিবিরের ওই বৈঠকে বিএনপি ও তারেক রহমানকে নিয়ে কটূক্তি করায় ছাত্রদল প্রতিবাদ করেছে।

স্থানীয় বাসিন্দা ও দলীয় নেতাকর্মীদের সূত্রে জানা গেছে, বিকেলের দুই পক্ষের মারামারিতে ছাত্রশিবির ও জামায়াতের তিনজন নেতাকর্মী আহত হন। পরে রাতে বিএনপি ও জামায়াতের নেতাকর্মীরা এ বিষয়ে মীমাংসা করার জন্য স্থানীয় মোশাররফ আলী হাটে বৈঠকে বসেন। সেখানে আবারও পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষ হয়। রাত ১১টা পর্যন্ত পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা চলে।

বাহারছড়া ইউনিয়ন জামায়াতের আমির হাসান আজাদ বলেন, বিকেলে মাদ্রাসা ছুটির পর পাশের মসজিদে পবিত্র কোরআন ক্লাসের আয়োজন করেছিল শিবির। সেখানে ছাত্রদল হামলা করে রাকিব নামের আমাদের একজন কর্মীকে আহত করেছে। রাতে বিষয়টি মীমাংসার জন্য গেলে সেখানেও আবারও হামলা চালানো হয়। এতে সাত থেকে আটজন নেতাকর্মী আহত হয়েছেন।

বাঁশখালী উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক লোকমান আহমদ বলেন, আমি জানতে পেরেছি, শিবিরের বৈঠকে বিএনপি নেতা তারেক রহমানকে নিয়ে বাজে মন্তব্য করাকে কেন্দ্র করে এ ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে। জামায়াত-শিবিরের হামলায় আমাদের চার থেকে পাঁচজন নেতাকর্মী আহত হয়েছেন।

বাঁশখালী থানার ওসি সাইফুল ইসলাম বলেন, জামায়াতে ইসলামী ও বিএনপির মধ্যে কয়েক দফা সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনি। বর্তমানে এলাকার পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

বিএনপি সংঘর্ষ পুলিশ চট্টগ্রাম জামায়াতে ইসলামী

