রুমমেটকে টিউবলাইট দিয়ে আঘাত, ডাকসুর ভিপিপ্রার্থী জালাল হল থেকে বহিষ্কৃত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থী জালাল আহমদ ওরফে জ্বালাময়ী জালালের বিরুদ্ধে রুমমেটের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনার পর তাকে পুলিশে সোপর্দ করার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজী মুহাম্মদ মুহসীন হল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) রাত সাড়ে ১২টার দিকে মুহসীন হলের ৪৬২ নম্বর রুমে এ ঘটনা ঘটে। আহত শিক্ষার্থী রবিউল হক রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ২০১৮-১৯ সেশনের শিক্ষার্থী।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গুরুতর আহত রবিউলকে সহপাঠীরা দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। ঘটনার পর শিক্ষার্থীদের রোষ এড়াতে জালাল নিজের কক্ষে আবদ্ধ ছিলেন। পরে প্রক্টর ও প্রভোস্টের সহায়তায় শাহবাগ থানা পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে।
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রবিউল হক বলেন, ‘রাত সাড়ে ১২টার দিকে জালাল কক্ষে এসে লাইট জ্বালায় ও শব্দ করতে থাকে। এতে ঘুম ভেঙে গেলে আমি আপত্তি জানাই। তখন সে আমাকে অবৈধ ও বহিরাগত বলে গালাগাল করে। প্রতিবাদ করলে সে টিউবলাইট দিয়ে মাথায় আঘাত করে। লাইট ভেঙে বুকের বাম পাশে গভীর ক্ষত হয়। পরে কোনোমতে আমি আত্মরক্ষা করি।’
এ ঘটনায় হল প্রাধ্যক্ষ মো. সিরাজুল ইসলাম তাৎক্ষণিকভাবে জালাল আহমদকে হল থেকে বহিষ্কার করেন। তিনি বলেন, ‘এ ধরনের নৃশংস কর্মকাণ্ডের জন্য তাকে হল থেকে বহিষ্কার করা হলো। তার ছাত্রত্ব বাতিলেরও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ বলেন, ‘হল প্রশাসন বাদী হয়ে থানায় মামলা করেছে। প্রচলিত আইন অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’ আসন্ন ডাকসু নির্বাচনে জালালের প্রার্থিতা বিষয়ে প্রক্টর বলেন, ‘প্রার্থিতা থাকবে কি থাকবে না, সেটা নির্বাচন কমিশন তাদের বিধি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবে।’
এ ঘটনায় শিক্ষার্থীদের একাংশ প্রভোস্টের পদত্যাগের দাবি তুলেছেন। প্রক্টর বলেন, ‘শিক্ষার্থীরা যদি আনুষ্ঠানিকভাবে উপাচার্যের সঙ্গে বসে তাদের দাবিদাওয়া উপস্থাপন করে, সে ক্ষেত্রে বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।’