কুমিল্লা কারাগারে বন্দী থাকা হত্যা মামলার এক আসামি সন্তান প্রসব করেছেন।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) রাতে এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত প্রসূতি ও নবজাতক দুজনে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ (কুমেক) হাসপাতালের কারাবন্দী ওয়ার্ডে ভর্তি ছিলেন। এর আগে সোমবার ওই হাজতি সন্তান প্রসব করেন।
বিষয়টি সাংবাদিকদের নিশ্চিত করেছেন কুমিল্লা কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার হালিমা খাতুন।
ওই হাজতির (প্রসূতি) নাম স্মৃতি আক্তার। তিনি কুমিল্লার তিতাস উপজেলার মজিদপুর ইউনিয়নের মজিদপুর গ্রামের হোসেন মিয়ার স্ত্রী। একটি হত্যা মামলায় গ্রেপ্তারে পর গত ১১ আগস্ট আদালতের মাধ্যমে তিনি কারাগারে আসেন বলে জানিয়েছে কারা কর্তৃপক্ষ।
কুমিল্লা কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার হালিমা খাতুন বলেন, কারাগারে বন্দী ওই নারীর প্রসব ব্যাথা উঠলে আমরা তাকে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করি। পরে চিকিৎসক জানান, তার সিজারিয়ান অপারেশন করতে হবে। আমরা তার পরিবারের কারো সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে তাৎক্ষণিক অনুমতি দেই। দুপুরে তিনি কন্যা সন্তান প্রসব করেন। আমরা তার চিকিৎসা সেবা, খাবারের ব্যবস্থা ও শিশুর জন্য পোশাকসহ যাবতীয় ব্যবস্থা করেছি।