সম্প্রচারকারী ইউটিউব চ্যানেল হ্যাক, বাংলাদেশের ম্যাচ দেখা নিয়ে শঙ্কা

আপডেট : ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১৩:১৬

ভুটানের থিম্পুতে চলছে সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ। দক্ষিণ এশীয় ফুটবল ফেডারেশন (সাফ) এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান স্পোর্টজওয়ার্কজ তাদের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে টুর্নামেন্টের ম্যাচগুলো সরাসরি সম্প্রচার করছিল। কিন্তু আজ (বুধবার) এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় হ্যাকিংয়ের শিকার হয়েছে সেই চ্যানেল। ফলে আজকের দুটি ম্যাচের সরাসরি সম্প্রচার নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

সাফ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ‘আমরা দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আমাদের স্ট্রিমিং পার্টনার স্পোর্টজওয়ার্কজের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল হ্যাক হয়েছে এবং বর্তমানে এটি অচল। এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটি ঘটলো একেবারে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে, যখন থিম্পুতে সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ চলছে এবং দক্ষিণ এশিয়ার ফুটবলভক্তরা অধীর আগ্রহে ম্যাচগুলো অনুসরণ করছেন।’

দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দিয়ে সাফ কর্তৃপক্ষ বলেছে, ‘সাফ ও স্পোর্টজওয়ার্কজ জরুরি ভিত্তিতে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছে এবং যত দ্রুত সম্ভব লাইভ ম্যাচ সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হবে। আমরা জানি ম্যাচ সম্প্রচার আমাদের ফুটবলগোষ্ঠীর জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তাই আপনাদের ধৈর্য ও সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞ। সবাই এই খবরটি ছড়িয়ে দিন এবং আপডেটের জন্য আমাদের সঙ্গে থাকুন। আসুন আমরা সবাই একসঙ্গে সুন্দর এই খেলাটির পাশে দাঁড়াই এবং আমাদের খেলোয়াড়রা যেন প্রাপ্য গুরুত্ব পান তা নিশ্চিত করি।’

আজ বাংলাদেশ সময় বিকেল ৩টায় চাংলিমিথাং স্টেডিয়ামে নেপালের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। একই ভেন্যুতে সন্ধ্যা ৬টায় খেলবে ভারত ও ভুটান। তবে হ্যাকিংয়ের কারণে আজকের ম্যাচগুলো সরাসরি সম্প্রচারের বিষয়ে শঙ্কা রয়ে গেছে।সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী চ্যাম্পিয়নশিপটি ডাবল রাউন্ড রবিন লিগ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রথম পর্বে বাংলাদেশ ভুটান ও নেপালকে হারালেও ভারতের কাছে হেরেছে। আজকের ম্যাচ দিয়ে আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় ও শেষ পর্ব শুরু হচ্ছে।

তিন ম্যাচ শেষে নয় পয়েন্ট নিয়ে ভারত শীর্ষে আছে। সমান ম্যাচ খেলে ছয় পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে অর্পিতা বিশ্বাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। আবারও ভুটান, নেপাল ও ভারতের বিপক্ষে লড়বে বাংলাদেশ। ছয় ম্যাচ শেষে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষ দল চ্যাম্পিয়ন হবে।

ইত্তেফাক/এনএন

