সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১২ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

রংপুরে চাঁদাবাজির অভিযোগে ছাত্রদল নেতা গ্রেপ্তার

আপডেট : ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১৩:১৫
গ্রেপ্তার শামিম হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

রংপুরের পীরগাছায় চাঁদাবাজির অভিযোগে ছাত্রদল নেতা শামিম হোসেনকে (৩০) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) দুপুরে তাকে আদালতে পাঠানো হয়। এর আগে সোমবার রাতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

শামিম হোসেন উপজেলার কালীগঞ্জ এলাকার রমজান আলীর ছেলে ও ইটাকুমারী ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক।

পুলিশ ও মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, উপজেলার অন্নদানগর ইউনিয়নের হরিচরন আমতলা এলাকায় সরকারি একটি আমগাছ নিলামে কিনেছিলেন স্থানীয় ব্যবসায়ী সেকেন্দার আলী। কিন্তু গাছটি কাটতে গেলে শামিমসহ কয়েকজন বাধা দেন এবং ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করেন। পরে সেকেন্দার আলী থানায় মামলা করলে পুলিশ শামিমকে গ্রেপ্তার করে।

পীরগাছা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শফিকুল ইসলাম আকন্দ বলেন, চাঁদা দাবির অভিযোগে শামিম নামে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পীরগাছা থানার ওসি রোমেল বড়ুয়া বলেন, শামিমকে মঙ্গলবার আদালতে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় অন্যদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে। 

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

মামলা পুলিশ গ্রেপ্তার রংপুর ছাত্রদল চাঁদাবাজি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

পীরগাছায় অজানা রোগে ২শতাধিক গরু ও ছাগলের মৃত্যু, দিশেহারা খামারিরা

উল্টো পথে আসা ট্রাকের ধাক্কায় মুচড়ে গেল অটোরিকশা, নিহত ২

আজানের শব্দে ‘অসুবিধা হচ্ছে’ বলায় বিএনপি নেতার প্রতিবাদ, ছুরিকাঘাতে হত্যা

চট্টগ্রামে বিএনপি-জামায়াতের দফায় দফায় সংঘর্ষ, আহত ১২

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

দুপুরে বিএনপি নেতার বাড়ি ভাঙচুর, বিকেলে ককটেল বিস্ফোরণ

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ট্রাকচাপায় প্রাণ গেল ব্যাংক কর্মকর্তার

টাকা ফেরত চাওয়ায় স্বামীর ঘুষিতে স্ত্রীর মৃত্যু, পালিয়েছে মাসুদ

রংপুর প্রেসক্লাবে প্রশাসকের মাধ্যমে অবৈধ ভাবে সদস্য অন্তর্ভুক্তিতে নিষেধাজ্ঞার রায় বহাল

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng