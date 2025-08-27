রংপুরের পীরগাছায় চাঁদাবাজির অভিযোগে ছাত্রদল নেতা শামিম হোসেনকে (৩০) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) দুপুরে তাকে আদালতে পাঠানো হয়। এর আগে সোমবার রাতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।
শামিম হোসেন উপজেলার কালীগঞ্জ এলাকার রমজান আলীর ছেলে ও ইটাকুমারী ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক।
পুলিশ ও মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, উপজেলার অন্নদানগর ইউনিয়নের হরিচরন আমতলা এলাকায় সরকারি একটি আমগাছ নিলামে কিনেছিলেন স্থানীয় ব্যবসায়ী সেকেন্দার আলী। কিন্তু গাছটি কাটতে গেলে শামিমসহ কয়েকজন বাধা দেন এবং ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করেন। পরে সেকেন্দার আলী থানায় মামলা করলে পুলিশ শামিমকে গ্রেপ্তার করে।
পীরগাছা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শফিকুল ইসলাম আকন্দ বলেন, চাঁদা দাবির অভিযোগে শামিম নামে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
পীরগাছা থানার ওসি রোমেল বড়ুয়া বলেন, শামিমকে মঙ্গলবার আদালতে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় অন্যদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।