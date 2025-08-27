সেকশন

২০২৬ সালে রোজা শুরুর সম্ভাব্য তারিখ কবে?

আপডেট : ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১৩:১৮
প্রতি বছর পবিত্র রমজান মাসের জন্য উন্মুখ হয়ে বসে থাকেন বিশ্বের অগণিত মুসলিম। আল্লাহর নৈকট্য লাভের সবচেয়ে উত্তম সময় এই রমজান মাস। ২০২৫ সাল প্রায় শেষের পথে। তাই সবাই এখন অধীর আগ্রহে বসে আছে ২০২৬ সালের রমজান মাসের জন্য।

গালফ নিউজের এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, ২০২৬ সালে বেশির ভাগ আরব দেশে রমজান শুরু হবে ১৭ ফেব্রুয়ারি (মঙ্গলবার)।  তবে রমজান শুরুর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হবে চাঁদ দেখা সাপেক্ষে, যা ২৯ শাবান পর্যবেক্ষণের পর নিশ্চিত করা হবে।

প্রতিটি দেশের ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ এবং চাঁদ দেখা কমিটি তাদের নিজস্ব পদ্ধতি অনুসারে রমজানের শুরু ঘোষণা করবে। ইসলামিক ক্যালেন্ডার চন্দ্রচক্র অনুসরণ করে, প্রতিটি মাস শুরু হয় নতুন অর্ধচন্দ্র দেখার পর থেকে।

চান্দ্র মাস সৌর মাসের তুলনায় ছোট হওয়ায়, গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারে প্রতি বছর রমজান প্রায় ১০ থেকে ১১ দিন পিছিয়ে আসে।

ইত্তেফাক/এটিএন

