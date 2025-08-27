সেকশন

দারাজে চলছে ডেটল সুপার ব্র্যান্ড ডে-সতেজ সুরক্ষায় সেরা ছাড়

আপডেট : ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১৪:১৪

দেশের শীর্ষস্থানীয় ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম দারাজে শুরু হয়েছে ডেটল সুপার ব্র্যান্ড ডে। ২৭ থেকে ৩০ আগস্ট পর্যন্ত বিশেষ এই আয়োজনে পাচ্ছেন ডেটলের নানান পণ্যে চমকপ্রদ ছাড়, ফ্রি শিপিং এবং ভাউচার সুবিধা। হাত ও ত্বকের যত্নে ডেটলের বিশ্বস্ত পণ্য এবার আরও সাশ্রয়ী দামে। এখনই সময় ঘরে বসে আনন্দের সাথে পছন্দের পণ্য কেনার।

সুপার ব্র্যান্ড ডে অফারে থাকছে যেসব সুবিধা:
⦁সর্বোচ্চ ৩৫% পর্যন্ত মূল্যছাড়
⦁বাই ওয়ান গেট ওয়ান ফ্রি
⦁ফ্রি শিপিং–বাড়তি কোনো খরচ ছাড়াই
⦁ভাউচার সুবিধা–আরও সাশ্রয়ে পছন্দের পণ্য কেনার সুযোগ

এই চার দিনে আপনার ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য বেছে নিতে পারেন ডেটলের সেরা পাঁচটি পণ্য। এখনই লুফে নিন আপনার পছন্দের পণ্যটি! 

ডেটল অরিজিনাল সাবান জার্ম ডিফেন্স প্যাক অফ সিক্স (৭৫ গ্রাম × ৬) – ফ্রি ২ টি টিফিন বক্স 


 
নিজের ও প্রিয়জনদের জন্য চাই সম্পূর্ণ সুরক্ষা? এখনই নিন দুটি ট্রিপল প্যাক ডেটল সাবান যা দেবে ৯৯.৯৯% জীবাণু থেকে সুরক্ষা প্রতিদিনের ব্যবহারে। প্রতিটি প্যাকে থাকছে ৩টি বার (প্রতি বার ৭৫ গ্রাম), যা দেবে আপনাকে কোমল যত্নের সাথে সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্নতার অভিজ্ঞতা। আর অফার পিরিয়ডে পাচ্ছেন দুইটি দারুণ টিফিন বক্স একেবারে ফ্রি! ২৭ থেকে ৩০ আগস্ট পর্যন্ত চলা এই সীমিত সময়ের অফার হাতছাড়া করবেন না।

এখনই অর্ডার করে নিশ্চিত করুন পরিবারের সবার জন্য সেরা সুরক্ষা।

ডেটল স্কিনকেয়ার রোজ ও সাকুরা ব্লসম বডিওয়াশ ২৫০ মি.লি. + লাস্টিং ফ্রেশ বডিওয়াশ ১৭০ মি.লি. সুপার সেভার ভ্যালু প্যাক- বাই ১ গেট ১ ফ্রি


 
রোজ ও সাকুরার মনোমুগ্ধকর সুবাসে সতেজ থাকুন নতুন ডেটল বডিওয়াশ দিয়ে, যা দেবে ৮ ঘণ্টা পর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী ময়েশ্চারাইজিং কেয়ার এবং প্রতিদিনের ব্যবহারে রাখবে আপনার ত্বককে রাখবে কোমল ও কার্যকরী সুরক্ষায় ভরপুর। অফারে এই প্যাকের সাথে পাচ্ছেন ডেটল লাস্টিং ফ্রেশ বডিওয়াশ (১৭০মিলি) একেবারে ফ্রি! সীমিত সময়ের এই অফার চলবে ২৭ থেকে ৩০ আগস্ট পর্যন্ত। 

তাই দেরি না করে এখনই অর্ডার করুন এবং নিশ্চিত করুন আপনার ত্বকের জন্য সেরা পরিচর্যা ও সতেজতা।

ডেটল কুল বডিওয়াশ (২৫০মিলি) – ২টি কিনলেই উপভোগ করুন ১০০ টাকা ছাড়!


 
এই গরমে ত্বক রাখুন ঠাণ্ডা ও সতেজ নতুন ডেটল কুল বডিওয়াশ দিয়ে, যা আপনার শরীরকে দেবে ৫°C পর্যন্ত ঠাণ্ডার অনুভূতি এবং ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত সতেজতা। সীমিত সময়ের এই অফারে, দুইটি কিনলেই পাবেন ১০০ টাকা ছাড়। অফারটি চলবে ২৭ থেকে ৩০ আগস্ট পর্যন্ত। 

তাই দেরি না করে এখনই অর্ডার করুন এবং উপভোগ করুন গরমে সতেজ ও ঠাণ্ডা অনুভূতি।

ডেটল সোপ কুল কোয়াড প্যাক (৭৫ গ্রাম × ৪) সেরা অফারে 


 
স্বাস্থ্য ও সুরক্ষায় ডেটল কুল একটি পরিচিত নাম। মেনথল-এর ফ্রেশ কুল অনুভূতি, যা আপনাকে সারাদিন রাখে সতেজ। একসাথে পাচ্ছেন ৪টি সাবান (৭৫ গ্রাম × ৪) আকর্ষণীয় মুল্যে। ডেলিভারি চার্জ একেবারেই নেই। অফারটি থাকবে ২৭ থেকে ৩০ আগস্ট পর্যন্ত। 

অর্ডার করুন এখনই

ডেটল ফ্রেশ লিকুইড পিএইচ-ব্যালান্সড হ্যান্ডওয়াশ পাম্প ২০০ মিলি- হাতের সুরক্ষায় সতেজতা


 
শরীরের সুস্থতার মতোই হাতের পরিচ্ছন্নতাও গুরুত্বপূর্ণ। ডেটল ফ্রেশ লিকুইড পিএইচ-ব্যালান্সড হ্যান্ডওয়াশ হতে পারে আপনার পরিবারের নির্ভরযোগ্য সঙ্গী। এটি শুধু জীবাণু দূর করে না, হাতের কোমলতা ও প্রাকৃতিক সুরক্ষাও বজায় রাখে, প্রতিবার ব্যবহারেই দেয় ফ্রেশ ও রিফ্রেশিং অনুভূতি। ২৭ থেকে ৩০ আগস্ট পর্যন্ত দারাজে দারুণ অফারে এটি পাচ্ছেন আকর্ষণীয় মুল্যে। সীমিত সময়ের এই সুযোগ হাতছাড়া করবেন না। 

কিনতে ক্লিক করুন এখানে।

কেন দারাজ থেকে ডেটল সুপার ব্র্যান্ড ডে-তে কিনবেন?

⦁ঢাকার মধ্যে মাত্র ২ দিনে এবং ঢাকার বাইরে ৩ দিনের মধ্যে দ্রুত ডেলিভারি
⦁১৪ দিনের সহজ রিটার্ন সুবিধা, নিশ্চিন্ত কেনাকাটার অভিজ্ঞতা
⦁সীমিত সময়ের বিশেষ অফার, যা শুধুমাত্র ২৭ থেকে ৩০ আগস্ট পর্যন্ত প্রযোজ্য
⦁দারাজের শক্তিশালী লজিস্টিক নেটওয়ার্ক ও নির্ভরযোগ্য ব্র্যান্ড পার্টনারশিপের ফলে আসল পণ্য সরাসরি পৌঁছে যায় আপনার দোরগোড়ায়
হাতের নাগালেই স্বাস্থ্য সুরক্ষার সমাধান! এখনই ভিজিট করুন দারাজ-এ এবং সংগ্রহ করুন আপনার পছন্দের ডেটল পণ্য স্টক শেষ হওয়ার আগেই।

ইত্তেফাক/এএইচপি

