বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১২ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

মিথিলার খুশির খবরে সৃজিতও খুশি

আপডেট : ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১৪:০১

জনপ্রিয় অভিনেত্রী রাফিয়াত রশিদ মিথিলার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সবসময়ই আগ্রহ থাকে ভক্তদের। অভিনয় আর পেশাগত দায়িত্বের পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে তিনি পড়াশোনাও চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

এবার সেই পথচলার বড় সাফল্য পেয়েছেন মিথিলা। সুইজারল্যান্ডের জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আর্লি চাইল্ডহুড এডুকেশন বিষয়ে পিএইচডি সম্পন্ন করে নামের আগে যোগ করেছেন ‘ডক্টর’ উপাধি।

মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজের এই অর্জনের খবর জানিয়ে মিথিলা লেখেন, পাঁচ বছরের দীর্ঘ যাত্রা শেষে পিএইচডি থিসিস সফলভাবে শেষ করতে পেরে তিনি গর্বিত ও আবেগপ্রবণ। পরিবার, বন্ধু ও সহকর্মীদের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

শিক্ষাজীবনে আগেও মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন এই অভিনেত্রী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শেষে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় মাস্টার্সে সিজিপিএ ৪-এর মধ্যে ৪ পেয়ে চ্যান্সেলর গোল্ড মেডেল অর্জন করেছিলেন তিনি।

এই অর্জনে আনন্দিত মিথিলার স্বামী ওপার বাংলার জনপ্রিয় চলচ্চিত্র পরিচালক সৃজিত মুখার্জি। স্ত্রী’র পোস্ট নিজের ফেসবুক পেজে শেয়ার করে তিনি লেখেন, “অবিশ্বাস্য অর্জন, আর একরাশ প্রশংসা!”

সৃজিতের এই পোস্টের পর আবারও আলোচনায় এসেছে তারকা দম্পতি। কারণ, কয়েক মাস ধরে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল, মিথিলা-সৃজিতের সম্পর্কে নাকি দূরত্ব তৈরি হয়েছে। জনসমক্ষে তাদের একসঙ্গে না দেখা যাওয়ায় সেই গুঞ্জন আরও জোরালো হয়।

২০১৯ সালের ডিসেম্বরে বিয়ে করেন সৃজিত ও মিথিলা। এর আগে ২০০৬ সালে জনপ্রিয় গায়ক-অভিনেতা তাহসান রহমান খানকে বিয়ে করেছিলেন মিথিলা। ২০১৩ সালের ৩০ এপ্রিল জন্ম হয় তাদের মেয়ে আইরা তাহরিম খানের। তবে ২০১৭ সালে তাহসান-মিথিলা দম্পতির বিচ্ছেদ হয়, যদিও সন্তানের দায়িত্ব তারা যৌথভাবে পালন করছেন।

বর্তমানে মেয়েকে নিয়ে ঢাকায় আছেন মিথিলা। দাম্পত্য জীবন নিয়ে কলকাতার সংবাদমাধ্যমে নানা গুঞ্জন থাকলেও, এ বিষয়ে এখনো মুখ খোলেননি মিথিলা বা সৃজিত।

ইত্তেফাক/এনএন

বিষয়:

বিনোদন রাফিয়াত রশিদ মিথিলা সৃজিত মুখার্জি

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

