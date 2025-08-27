যেকোনো সময় হতে পারে ঘোষণা, নির্বাচনের রোডম্যাপ চূড়ান্ত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপের খসড়ার অনুমোদন দিয়েছে নির্বাচন কমিশন, যা বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) প্রকাশ করা হবে। বুধবার (২৭ আগস্ট) ইসি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
এদিকে ইসি জানিয়েছে, সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয়ার্ধে অংশীজনদের সাথে নির্বাচন কমিশনের সংলাপ শুরু হবে। শুরুতে সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং গণমাধ্যম কর্মীদের সঙ্গে সংলাপ হবে। পরে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে। এছাড়াও সংসদীয় সীমানা নির্ধারণ নিয়ে শেষ দিনের শুনানি চলছে ইসিতে।
এদিকে, ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে প্রকাশিত সংসদীয় আসনের খসড়া সীমানার দাবি ও আপত্তি শেষ দিনের শুনানি শুরু হয় বুধবার (২৭ আগস্ট) সকাল ১০টায়। শুনানিতে উপস্থিত ছিলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিন, চার নির্বাচন কমিশনার, ইসি সচিবসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।
এর আগে গত ২১ আগস্ট সংসদ নির্বাচনের কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বৈঠক করে ইসি। সাধারণত ভোটার তালিকা, নির্বাচনী আইনের সংস্কার, দল ও অংশীজনের সঙ্গে সংলাপ, সীমানা নির্ধারণ, দল নিবন্ধন, সরঞ্জাম কেনাকাটা, প্রশিক্ষণ, মুদ্রণ, আইন শৃঙ্খলা সভা, নির্বাচনী কর্মকর্তাদের নিয়ে সভাসহ তফসিলের আগে-পরে প্রস্তুতির তালিকা রয়েছে রোডম্যাপে।