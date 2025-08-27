উল্টো পথে আসা ট্রাকের ধাক্কায় মুচড়ে গেল অটোরিকশা, নিহত ২ময়মনসিংহের ত্রিশালে উল্টো পথে আসা দ্রুতগতির একটি ট্রাকের ধাক্কায় দুই জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও একজন গুরুতর আহত হয়েছেন।
বুধবার (২৭ আগস্ট) সকালে ৮টার দিকে ত্রিশাল উপজেলার সদর ইনিয়নের ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ময়মনসিংহগামী লেনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন- ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা উপজেলার উথুরা গ্রামের মৃত শামসুল হকের ছেলে সিএনজি অটোরিকশা চালক আব্দুল মতিন (৪৫) এবং অপরজন একই এলাকার মৃত আব্দুর রশিদের ছেলে হাফিজ উদ্দিন (৫৩)।
দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তির নাম তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বুধবার সকাল ৮টার দিকে দিকে ময়মনসিংহগামী লেনে উল্টো পথে আসছিল ঢাকাগামী একটি ট্রাক। এ সময় মহাসড়কের লিটনের বাড়ি সংলগ্ন এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি সিএনজি অটোরিকশাকে ধাক্কা দেয় ট্রাকটি। এতে ট্রাকটি দুমড়ে মুচড়ে যায়।
এতে দুই জন নিহত হন ও আহত হন আরও একজন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে আহত ও নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।
ত্রিশাল থানার ওসি মনসুর আহাম্মদ বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ফোর্স পাঠানো হয়েছে। ট্রাক নিয়ে চালক পালিয়ে গেছে এবং সিএনজি ত্রিশাল থানা পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।