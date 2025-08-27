বিএসসি-ডিপ্লোমা ইস্যুতে তদন্ত কমিটি গঠন করল সরকার

প্রকৌশল পেশায় বিএসসি ও ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারীদের পেশাগত দাবিসমূহ খতিয়ে দেখতে কমিটি গঠন করেছে সরকার। বুধবার (২৭ আগস্ট) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। চলমান উত্তেজনার মধ্যেই সরকার এই সিদ্ধান্ত নিল।
গঠিত কমিটির সভাপতি করা হয়েছে উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খানকে। কমিটিতে রয়েছেন উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান, চৌধুরী রফিকুল আবরার, সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, প্রকৌশলী মোহাম্মদ রেজাউল ইসলাম, প্রকৌশলী মো. কবির হোসেন, প্রকৌশলী তানভির মঞ্জুর এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কাজী মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক।
কমিটিকে এক মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। তারা পেশাগত দাবিগুলোর যৌক্তিকতা যাচাই করে সুপারিশ প্রদান করবে। প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করার সুযোগও থাকছে কমিটির হাতে। সাচিবিক সহায়তা দেবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
এরইমধ্যে আজ (২৭ আগস্ট) দুপুরে দাবি আদায়ে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন অভিমুখে মিছিল করলে আন্দোলনরত প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা পুলিশের বাধার মুখে পড়ে। এতে উভয় পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে দুই পুলিশ সদস্যসহ অন্তত ১০ জন আহত হন।