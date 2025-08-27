সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১২ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ব্যক্তিগত বক্তব্যের দায় দল নেবে না: এমরান সালেহ প্রিন্স

আপডেট : ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৫৫
ছবি: সংগৃহীত

দলের যে যত বড় নেতাই হোক, দলের অবস্থানের বাইরে গিয়ে ব্যক্তিগত বক্তব্যের দায় দল নেবে না বলে জানিয়েছেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ (প্রিন্স)। 

বুধবার (২৭ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ময়মনসিংহ প্রেসক্লাবে সংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন সৈয়দ এমরান সালেহ। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী দলের জাতীয় প্রতিনিধি সমাবেশ উপলক্ষে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এতে তিনি লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। ৩০ আগস্ট অনুষ্ঠিতব্য সমাবেশ সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হয়।

এমরান সালেহ বলেন, ফজলুর রহমান একজন বিশিষ্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা, ত্যাগী ও সংগ্রামী মানুষ। তাকে সবাই সম্মান করেন। তিনি যেটা বলেছেন, সেটি তার ব্যক্তিগত ব্যক্তব্য। একটা দল করতে গেলে সব ব্যক্তিগত ব্যক্তব্য প্রকাশ্যে আনা যায় না। তার কিছু বক্তব্যে দল বিব্রত হয়েছে। জনমনেও প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। সে কারণে তাকে শোকজ করা হয়েছিল। তিনি যে উত্তর দিয়েছেন, সে উত্তরে দল সন্তুষ্ট নয়। তাই তার সদস্যপদ তিন মাসের জন্য স্থগিত করা হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন- বিএনপির বিভাগীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক আবু ওয়াহাব আকন্দ, মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক শেখ আমজাদ আলী, এমএ হান্নান খান, দক্ষিণ জেলা বিএনপির সদস্যসচিব রোকনুজ্জামান সরকার, উত্তর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক এনায়েত উল্লাহ, যুগ্ম আহ্বায়ক মোতাহার হোসেন তালুকদার, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী দলের সভাপতি মৃগেন হাগিদক, জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি অঞ্জন চিছাম প্রমুখ।

ইত্তেফাক/কেএইচ

বিষয়:

বিএনপি রাজনীতি

