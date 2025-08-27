সেকশন

জিমিন কি প্রেমে পড়েছেন?

বিটিএস তারকা জিমিন

বিটিএস তারকা জিমিনের প্রেম করছেন অভিনেত্রী সং দা–ইউন- এমন গুঞ্জন বেশ পুরোনো। সম্প্রতি তাদের নতুন একটি ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর সেই গুঞ্জনের পালে জোর হাওয়া লেগেছে।

কয়েক মাস আগে দুই মিনিটের একটি ভিডিও টিকটকে পোস্ট করেছিলেন সং দা–ইউন। ভিডিওটি হুট করে এই সপ্তাহে রীতিমতো ছড়িয়ে পড়েছে।

দুই মিনিটের ওই ক্লিপে দেখা যায়, এক অ্যাপার্টমেন্টের লিফটের সামনে এক ব্যক্তিকে চমকে দিচ্ছেন এই অভিনেত্রী। কেউ কেউ বলছেন, সেই ব্যক্তিটি জিমিন। কেউ কেউ ধারণা করছেন, সেটি সিউলে জিমিনের বাসা। সেখানেই একসঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন দুজনে।

২০২২ সাল থেকে জিমিন ও সংকে নিয়ে প্রেমের গুঞ্জন চলছে। গত বছরের মে মাসে ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে জিমিনের সঙ্গে একটি ভিডিও শেয়ার করেন সং। তখন গুঞ্জনটা আরও ডালপালা মেলতে থাকে। গত বছর জিমিন ও তার নাম লেখা ইয়ারফোনের ছবিও পোস্ট করেন সং।

তবে জিমিন বা সং—কেউই এই গুঞ্জনের সত্যতা কখনো স্বীকার বা অস্বীকার করেননি। যদিও সং প্রকাশ্যে বলেছেন, তিনি বিটিএস ভক্তদের (আর্মি) কাছ থেকে বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্য পান, তবু জিমিনের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে কখনো কিছু জানাননি। বিগ হিট মিউজিক, বিটিএসের লেবেল, এ নিয়েও কোনো মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

