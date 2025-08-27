সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১২ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

আইফেল টাওয়ারে হামলার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ, ফ্রান্সে দুই কিশোর আটক

আপডেট : ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১৮:১২
আইফেল টাওয়ারের কাছে ফরাসি পুলিশ সদস্যরা। ছবি: সংগৃহীত

আইফেল টাওয়ার ও ইহুদি উপাসনালয় লক্ষ্য করে সন্ত্রাসী হামলার পরিকল্পনার সন্দেহে ১৫ এবং ১৭ বছর বয়সী দুই কিশোরকে গ্রেপ্তার করেছে ফরাসি পুলিশ।

দেশটির সংবাদপত্র লে ফিগারো জানিয়েছে, কর্তৃপক্ষ বলছে, প্যারিস অঞ্চলের আরব-মুসলিম পরিবারে বেড়ে ওঠা উভয় কিশোর ইসলামিক স্টেটের (আইএস) প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল বলে জানা গেছে।

কর্তৃপক্ষ আরও দাবি করেছে, এই দুই কিশোর নিয়মিতভাবে 'অতি-হিংসাত্মক বিষয়বস্তু' এবং 'জিহাদে যাওয়ার' জন্য বিদেশ ভ্রমণের বিষয়ে আলোচনা করত। সম্প্রতি তাদের আলোচনা ফ্রান্সে হামলার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল।

যদিও কর্তৃপক্ষ কোনো বিস্তারিত তথ্যপ্রমাণ দেয়নি, তবে কিশোররা ডার্ক ওয়েবে অস্ত্র অনুসন্ধান শুরু করেছিল বলে দাবি করা হয়।

'সন্ত্রাসবাদ সংঘটনের অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের' অভিযোগে এই দুই কিশোরকে আদালতেও হাজির করা হয়েছে।

লে ফিগারো একটি উদ্বেগজনক প্রবণতা তুলে ধরেছে, যেখানে দেখা গেছে, ২০২২ সালে সন্ত্রাসবাদের অভিযোগে মাত্র দুই জন নাবালককে আটক করা হয়েছিল, কিন্তু ২০২৩ সালে এই সংখ্যা বেড়ে ১৫ জন, ২০২৪ সালে ১৮ জন এবং ২০২৫ সালে এখন পর্যন্ত ১৩ জনে দাঁড়িয়েছে।

ইউরোপোলের মতে, ইইউতে সন্ত্রাসবাদের সন্দেহভাজনদের প্রায় এক তৃতীয়াংশের বয়স ১২ থেকে ২০ বছর। প্রতিক্রিয়ায় ফ্রান্সের জাতীয় সন্ত্রাসবাদ প্রসিকিউশন অফিস মে মাসে নাবালকদের জন্য একটি বিশেষ বিভাগ তৈরি করেছে।

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

ইউরোপ ফ্রান্স আটক

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

হত্যার পর লুট করা মানব দেহাবশেষ প্রাক্তন উপনিবেশে ফেরত দিল ফ্রান্স

‘ক্ষুধা মোকাবিলার বদলে অস্ত্রের পেছনে ৮০০ বিলিয়ন ইউরো খরচ করছে ইউরোপ’

শুল্ক বিরোধে ট্রাম্পের ফোনকল এড়িয়ে গেছেন মোদি

গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে ঢুকে পড়েছে রুশ বাহিনী, স্বীকার করল ইউক্রেন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

উপকূলে মার্কিন যুদ্ধজাহাজ, পাল্টা নৌযান ও ড্রোন মোতায়েন ভেনেজুয়েলার

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে ভূপাতিত ৭ যুদ্ধবিমান: ডোনাল্ড ট্রাম্প

চায়নার ওপর নতুন করে ২০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি ট্রাম্পের

যুক্তরাজ্যে সড়কের কাছে হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত, একজন গুরুতর আহত

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng