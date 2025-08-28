সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৩ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

৫ম গ্রেড পেলেন ইসির ৭৫ কর্মকর্তা, চারজন পেলেন চতুর্থ

আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ০১:৩৯

উচ্চতর গ্রেড পেলেন নির্বাচন কমিশনের ৭৫ জেলা-উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা। তাদের পঞ্চম গ্রেড দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এছাড়া উপ-সচিব পর্যায়ের চারজন কর্মকর্তাকে দেওয়া হয়েছে চতুর্থ গ্রেড।

বৃহস্পতিবার (২৭ আগস্ট) ইসির জনবল ব্যবস্থাপনা শাখার সহকারী সচিব মোহাম্মদ শহীদুর রহমানের সই করা প্রজ্ঞাপন থেকে বিষয়টি জানা গেছে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ-৭(২) অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের আওতাধীন ওই কর্মকর্তারা ২০২১ সাল থেকে ৫ম গ্রেড কার্যকর হবে।

এ ছাড়া চতুর্থ গ্রেড পাওয়া চার কর্মকর্তা হলেন, এনআইডি পরিচালক (অপারেশন্স) মো. সাইফুল ইসলাম, উপ-সচিব মো. খোরশেদ আলম, উপসচিব মো. হুমায়ুন কবীর ও উপসচিব জিএম সাহাতাব উদ্দিন।

এ আদেশ জ্যেষ্ঠতার সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এবং এই আদেশের কারণে ৫ম বা তদুর্ধ্ব গ্রেডের কোনো পদে পদোন্নতি বা পদায়ন দাবী করতে পারবেন না তারা।

জানা গেছে, ওই ৭৫ কর্মকর্তারা ২০০৫ সালে নিয়োগ পেয়েছেন। তাদের পদোন্নতির পাওয়ার কথা থাকলেও পদ না থাকায় উচ্চতর গ্রেড দিল ইসি।

ইত্তেফাক/এমএএম

বিষয়:

নির্বাচন কমিশন অর্থনীতি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

শুনানি শেষ, চার দিনে ১৮৯৩টি দাবি আপত্তির শুনানি

নির্বাচনের রোডম্যাপ চূড়ান্ত, আজ ঘোষণা করবে ইসি

যেকোনো সময় হতে পারে ঘোষণা, নির্বাচনের রোডম্যাপ চূড়ান্ত

২০০১ সালের আসনে ফিরতে চান কয়েক জেলার আবেদনকারীরা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

শুনানিতে বিএনপি-এনসিপির মারামারির ঘটনায় ইসির জিডি

তিন বছরে দেশে দারিদ্র্য বেড়েছে ১০ শতাংশ

দ্বিতীয় দিনের মতো চলছে ইসির সীমানা নির্ধারণের শুনানি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সীমানা পুনঃনির্ধারণের ওপর ইসির শুনানির মধ্যে সংঘর্ষ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng