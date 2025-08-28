৫ম গ্রেড পেলেন ইসির ৭৫ কর্মকর্তা, চারজন পেলেন চতুর্থ

উচ্চতর গ্রেড পেলেন নির্বাচন কমিশনের ৭৫ জেলা-উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা। তাদের পঞ্চম গ্রেড দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এছাড়া উপ-সচিব পর্যায়ের চারজন কর্মকর্তাকে দেওয়া হয়েছে চতুর্থ গ্রেড।
বৃহস্পতিবার (২৭ আগস্ট) ইসির জনবল ব্যবস্থাপনা শাখার সহকারী সচিব মোহাম্মদ শহীদুর রহমানের সই করা প্রজ্ঞাপন থেকে বিষয়টি জানা গেছে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ-৭(২) অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের আওতাধীন ওই কর্মকর্তারা ২০২১ সাল থেকে ৫ম গ্রেড কার্যকর হবে।
এ ছাড়া চতুর্থ গ্রেড পাওয়া চার কর্মকর্তা হলেন, এনআইডি পরিচালক (অপারেশন্স) মো. সাইফুল ইসলাম, উপ-সচিব মো. খোরশেদ আলম, উপসচিব মো. হুমায়ুন কবীর ও উপসচিব জিএম সাহাতাব উদ্দিন।
এ আদেশ জ্যেষ্ঠতার সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এবং এই আদেশের কারণে ৫ম বা তদুর্ধ্ব গ্রেডের কোনো পদে পদোন্নতি বা পদায়ন দাবী করতে পারবেন না তারা।
জানা গেছে, ওই ৭৫ কর্মকর্তারা ২০০৫ সালে নিয়োগ পেয়েছেন। তাদের পদোন্নতির পাওয়ার কথা থাকলেও পদ না থাকায় উচ্চতর গ্রেড দিল ইসি।