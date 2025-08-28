অমিতাভ-শাহরুখকে টপকাতে চলেছেন রণলিয়া

বলিউডের শাহানশাহ অমিতাভ বচ্চন এবং বাদশাহ শাহরুখ খানকে টপকাতে চলেছেন কাপুরপুত্র রণবীর কাপুর। তবে সিনেমা দিয়ে নয়, বরং রণবীর-আলিয়ার নতুন ঠিকানার ভ্যালুয়েশনে।
হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ‘জলসা’ ও ‘মান্নাত’-এর চেয়েও দামি হতে চলেছে রণবীর কাপুর ও আলিয়া ভাটের নতুন বাড়ি। যার মূল্য প্রায় ২৫০ কোটি টাকা বলে জানাচ্ছেন রিয়েল এস্টেট বিশেষজ্ঞরা।
বহু বছর ধরেই বান্দ্রার প্রাইম লোকেশনে গড়ে উঠছিল এই মাল্টিস্টোরেড বিলাসবহুল আবাসন। যেখানে একসময় ছিল কাপুর পরিবারের ঐতিহ্যবাহী ‘কৃষ্ণা রাজ’ বাংলো সেই জায়গাতেই গড়ে উঠেছে রণবীর-আলিয়ার নতুন ঠিকানা।
রাজ কাপুর, কৃষ্ণা কাপুর থেকে শুরু করে ঋষি কাপুর ও নীতা কাপুর এই বাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে আছে বলিউড ইতিহাস।
সেলেব্রিটিদের মধ্যে অমিতাভের বাড়ি জলসা ও শাহরুখের আস্তানা মান্নাত বেশ পরিচিত। এখনও অনেক অনুরাগী দুই সুপারস্টারকে দেখতে তাদের বাড়ির সামনে ভিড় করেন।
জুহুতে অবস্থিত জলসা। যার ভ্যালুয়েশন প্রায় ১২০ কোটি টাকা। দীর্ঘদিন পর্যন্ত তারকাদের মধ্যে অমিতাভ বচ্চনের বাড়িই ছিল সবচেয়ে দামি। কয়েক দশক আগে যা টপকে যায় মান্নাত।
বান্দ্রার ব্যান্ড স্ট্যান্ডে অবস্থিত শাহরুখ খানের বাড়ির ভ্যালুয়েশন ২০০ কোটি টাকা। যদিও দুই ক্ষেত্রেই দামের অঙ্কটা কয়েক বছর আগের। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে দুই সেলেবের বাড়ির ভ্যালুয়েশন ঠিক কত, সেই নিশ্চিত পরিসংখ্যানটা হাতে নেই। তবে কিছুদিনের মধ্যেই তা হাতে আসার সম্ভাবনা রয়েছে।
কারণ, মান্নাত–এর রেনোভেশনের কাজ হচ্ছে। পরিবারের সঙ্গে শাহরুখের ঠিকানা হয়েছে বান্দ্রার পালি হিলের বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্টে। বছর দুয়েকের মধ্যে তাদের মান্নাত–এ ফিরে যাওয়ার কথা।
এর মাঝেই শাহরুখ–গৌরী খানের প্রথম আস্তানাও রেনোভেট হচ্ছে। মান্নাত–এ যাওয়ার আগে কার্টার রোডের একটি ফ্ল্যাটে থাকতেন তারা। প্রায় বছর দশেক যেখানে থাকার পরে বান্দ্রায় তাদের নতুন ঠিকানায় শিফট করেন শাহরুখরা।
এদিকে অনেকে রণলিয়ার বাড়ির ছবি, ভিডিও অনলাইনে পোস্ট করা নিয়েও চলছে চর্চা। তার মধ্যে কিছু ভিডিওতে ঘরের ভিতরের বিভিন্ন জায়গা স্পষ্ট দেখা গেছে। আর তা দেখে আলিয়া বেশ বিরক্ত হয়ে জানিয়েছেন, অনুমতি ছাড়া এভাবে ছবি, ভিডিও তোলা ও পোস্ট করা কনটেন্ট নয়, বরং প্রাইভেসি ভঙ্গ করা।