জনরোষের কবলে আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট, গাড়ি লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ

আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট জাভিয়ের মিলেই পড়েছেন নজিরবিহীন জনরোষের মুখে। রাজধানী বুয়েনস আইরেসে নির্বাচনী প্রচারণার র্যালিতে তার গাড়ি লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করা হয়েছে।
আল জাজিরার প্রতিবেদন অনুযায়ী, তুমুল হট্টগোলের মধ্যে নিরাপত্তাকর্মীদের সহায়তায় কোনো রকমে জীবন নিয়ে র্যালি থেকে বের হতে সক্ষম হয়েছেন তিনি।
জানা যায়, আসন্ন দুটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন সামনে রেখে গত বুধবার (২৭ আগস্ট) রাজধানী বুয়েনস আইরেসের লোমাস ডে জামোরা এলাকায় একটি নির্বাচনী সমাবেশের আয়োজন করেন জাভিয়ের মিলেই এবং তার রাজনৈতিক দল লা লিবার্টাড আভাঞ্জার সদস্যরা।
ছাদখোলা গাড়িতে চড়ে সেই সমাবেশে অংশ নেন প্রেসিডেন্ট মিলেই। এদিকে আগে থেকেই সেখানে বিক্ষোভ করছিলেন বিরোধী নেতাকর্মীরা।
এক পর্যায়ে মিলেইর সমর্থক, পুলিশ ও বিরোধী দলের বিক্ষোভকারীদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। এ সময় মিলেইর গাড়ি লক্ষ্য করে পাথর ও বোতল নিক্ষেপ শুরু করেন বিক্ষোভকারীরা।