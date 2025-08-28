মাস্কের স্টারশিপের অবশেষে সফল উড্ডয়ন

ইলন মাস্কের মহাকাশযান নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান স্পেসএক্স দীর্ঘ ব্যর্থতার পর অবশেষে তাদের স্টারশিপ রকেটের দশম পরীক্ষামূলক উড্ডয়নে সফল হয়েছে। এই উড্ডয়নে প্রথমবারের মতো রকেট থেকে পরীক্ষামূলকভাবে স্টারলিংক স্যাটেলাইট মহাকাশে স্থাপন করা হয়েছে। খবর রয়টার্সের।
এই সফল উৎক্ষেপণ ইলন মাস্কের মঙ্গল গ্রহে মানুষ পাঠানোর স্বপ্ন এবং নাসার চাঁদে নভোচারী প্রেরণের পরিকল্পনার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ১২৩ মিটার (৪০৩ ফুট) উচ্চতার স্টারশিপটি গত মঙ্গলবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে (২৩৩০ জিএমটি) যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ টেক্সাসের স্টারবেস ঘাঁটি থেকে উড্ডয়ন করে। এই যাত্রার মূল উদ্দেশ্য ছিল রকেটের নতুন তাপ ঢালের স্থায়িত্ব পরীক্ষা, উপগ্রহ স্থাপনের প্রযুক্তি পরীক্ষা এবং আগের পরীক্ষাগুলোর পর রকেটে করা শতাধিক উন্নয়ন যাচাই করা।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) উড্ডয়নের কিছুক্ষণ পরেই রকেটের প্রথম ধাপ, সুপার হেভি বুস্টার, পরিকল্পনা অনুযায়ী আলাদা হয়ে যায়। এরপর সেটিকে মেক্সিকো উপসাগরে অবতরণ করানো হয়। সাধারণত এটি স্টারবেস টাওয়ারে ফিরে আসার কথা ছিল, কিন্তু পরীক্ষার অংশ হিসেবে এবার ভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।
স্টারশিপের ওপরের অংশটি মহাকাশে প্রবেশ করে ভারত মহাসাগরের দিকে অগ্রসর হয়। বায়ুমণ্ডলে পুনঃপ্রবেশের সময় সৃষ্ট তীব্র তাপ সহ্য করে রকেটের সমুদ্রে অবতরণ ছিল এই অভিযানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। অতীতে এই ধাপে স্পেসএক্স বারবার ব্যর্থ হয়েছিল।