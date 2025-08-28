রংপুরে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রথম শহীদ আবু সাঈদ হত্যা মামলার প্রথম দিনের সাক্ষ্যগ্রহণ আজ বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট)। এদিন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এ এই সাক্ষ্যগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। শহীদ আবু সাঈদের বাবা সাক্ষ্য দিতে পারেন।
এর আগে, বুধবার আলোচিত এ মামলার সূচনা বক্তব্য দেন চিফ প্রসিকিউটর। এ সময় তিনি আবু সাঈদ হত্যার প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন।
গত ৬ আগস্ট বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) সাবেক ভিসি হাসিবুর রশীদসহ ৩০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন ট্রাইব্যুনাল।
এদিকে সাক্ষ্যগ্রহণ উপলক্ষে আজ সকালে মামলার ৬ আসামিকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়েছে। তবে বেরোবির সাবেক ভিসিসহ ২৪ জন এখনও পলাতক রয়েছেন। তাদের পক্ষে ইতোমধ্যে সরকারি খরচে চারজন আইনজীবী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
গত ২৮ জুলাই আলোচিত এ মামলার ৩০ আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের ওপর শুনানি শেষ করে প্রসিকিউশন। পরে ৩০ জুন এ মামলার আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আমলে নেওঁয়া হয়। এর আগে, গত ২৪ জুন মামলার তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেন তদন্ত সংস্থার কর্মকর্তারা।