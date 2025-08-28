সেকশন

জোড়া গোল করে মায়ামিকে ফাইনালে তুললেন মেসি

আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৩:১৮
ছবি: সংগৃহীত

ইনজুরি থেকে ফিরে এক ম্যাচ খেলে আবারও অস্বস্তিতে পড়েন লিওনেল মেসি। তাই মাঝে আরও দুই ম্যাচ মাঠের বাইরে কাটাতে হয় এই আর্জেন্টাইন মহাতারকাকে। তবে মাঠে ফিরেই ঝলক দেখালেন আটবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী এই ফুটবলার। মেসির জোড়া গোলে অরল্যান্ডো সিটিকে ৩-১ ব্যবধানে হারিয়ে লিগস কাপের ফাইনালে পৌঁছেছে ইন্টার মায়ামি।

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) ভোরে ঘরের মাঠ চেজ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে প্রথমে লিড নেয় সফরকারী অরল্যান্ডো। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে মারকো পাসালিচ ১৮ গজ দূর থেকে দুর্দান্ত শটে বল জালে জড়ান। ম্যাচের ৭৭ মিনিট পর্যন্ত এই লিড ধরে রেখেছিল অরল্যান্ডো।

তবে এরপর ঝলক দেখান মেসি। পেনাল্টি থেকে গোল করে দলকে সমতায় ফেরান মায়ামি অধিনায়ক। এরপর ৮৮তম মিনিটে জর্ডি আলবার অ্যাসিস্ট থেকে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন মেসি। এতেই ম্যাচে লিড নেয় স্বাগতিকরা।

আর ম্যাচের যোগ করা সময়ে দলের পক্ষে তৃতীয় গোলটি করেন  তেলাসকো সেগোভিয়া। শেষ পর্যন্ত ৩-১ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে মায়ামি। এর মাধ্যমে মেজর লিগ সকার (এমএলএস) এবং মেক্সিকোর লিগা-এমএক্স-এর দলগুলোকে নিয়ে আয়োজিত এই আন্তঃসীমান্ত প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠল মায়ামি।

২০২৩ সালে মেসি যখন প্রথম এমএলএস-এ খেলতে আসেন, তখনই ইন্টার মায়ামি এই শিরোপা জেতে। রোববার (৩১ আগস্ট) ফাইনালে বর্তমান এমএলএস কাপ চ্যাম্পিয়ন লস অ্যাঞ্জেলেস গ্যালাক্সি অথবা সিয়াটেল সাউন্ডার্সের মুখোমুখি হবে।

 

