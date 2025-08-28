সেকশন

ডাকসু নির্বাচন: আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম ইশতেহার ঘোষণা করলো ছাত্রদল

আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৫৩
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের প্রার্থীদের প্রচারণায় উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে ক্যাম্পাসে। শিক্ষার্থীদের নানা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন প্রার্থীরা। বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেছে ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেল আবিদ-হামিম-মায়েদ পরিষদ। ১০ দফার ইশতেহার পাঠ করেন ভিপি পদপ্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান।

এ সময় শিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে নিরাপদ ও নারী শিক্ষার্থীবান্ধব ক্যাম্পাস, কারিকুলাম এবং পরীক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, কার্যকর ডাকসু ও আন্তর্জাতিক পরিসরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পৃক্ততাসহ ১০ দফা অঙ্গীকার তুলে ধরা হয়। 
 
পরে বটতলা থেকে ছাত্রদলের তৃতীয় দিনের আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরু হয়। কলাভবনসহ ক্যাম্পাসের বিভিন্ন এলাকায় প্রার্থীরা লিফলেট বিতরণ করেন ।
 
১০ দফা ইশতেহারের মূল বক্তব্য হলো-
 
১.শিক্ষা ও গবেষণাকে প্রাধান্য দিয়ে আধুনিক, আনন্দময়, বসবাসযোগ্য, ও নিরাপদ ক্যাম্পাস গড়ে তোলা।
 
২.নারী শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ ক্যাম্পাস, নারী স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি।
 
৩.শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাস্থ্য বীমা নিশ্চিত করা, এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা গ্রহণ ও চলাচল সহজতর করা।
 
৪.কারিকুলাম, অবকাঠামো ও পরীক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, এবং গবেষণার মানোন্নয়ন।
 
৫.পরিবহন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ, ব্যাটারিচালিত শাটল সার্ভিস প্রচলন, এবং যাতায়াত ব্যবস্থা সহজ করা।
 
৬.হয়রানি মুক্ত প্রশাসনিক সেবা, শিক্ষা ঋণ, এবং ক্যাম্পাসভিত্তিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা।
 
৭.তরুণদের গঠনমূলক কাজে সম্পৃক্তকরণ এবং ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বৃদ্ধি।
 
৮.শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল সুবিধা, সাইবার সিকিউরিটি, এবং সাইবার বুলিং প্রতিরোধ।
 
৯.বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ সংরক্ষণ, সবুজায়ন ও প্রাণীবান্ধব ক্যাম্পাস তৈরি।
 
১০.কার্যকর ডাকসু এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিকরণ।

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
