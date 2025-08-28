প্রত্যন্ত গ্রামের ১৪ বছরের কিশোর ফয়সাল ঢালী। এই বসয়ে বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা, পড়ালেখা আর উচ্ছ্বাসে দিন কাটানোর কথা থাকলেও পরিবারের হাল ফেরাতে সে কাঁধে তুলে নেন সংসারের ভার। পরিবারের বাড়তি আয় যোগাতে চালাতেন ইজিবাইক। কিন্তু এবার সেই ইজিবাইক নিয়ে বেরিয়ে লাশ হয়ে ফিরলো ১৪ বছরের এই কিশোর।
সবশেষ ডোবায় মিলেছে তার মরদেহ; তার পাশেই ঝোপে পাওয়া গেছে ইজিবাইক। তবে খোয়া গেছে ইজিবাইকে থাকা ৩টি ব্যাটারি।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সকাল ৬টার দিকে মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার চরকেওয়ার ইউনিয়নের দক্ষিণ চরমশুরা গ্রামের একটি ডোবা থেকে ফয়সালের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এর আগের দিন একই এলাকায় পাওয়া গেছে তার ইজিবাইকটি।
পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, গত বুধবার সকাল ৭ টার দিকে ইজিবাইক নিয়ে বের হয় ফয়সাল। দুপুর ১২টার দিকে বাড়িতে এসে খাবার খেয়ে আবারও ইজিবাইক নিয়ে বের হয় ফয়সাল। তারপর আর বাড়ি ফেরেনি। সেদিনেই বিকেল ৩টার দিকে ফুলতলা রোডের পাশে তার ইজিবাইকটি দেখতে পায় ছোট ভাই। খোঁজাখুঁজি করেও ফয়সালকে না পেয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে ওইদিনই মুন্সীগঞ্জ সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি নং-২১৯৯) করেন নিহতের মা ফাতেমা বেগম। এরপর বৃহস্পতিবার সকালে ঝোপের পাশে পানি (ডোবা) থেকে ডুবন্ত অবস্থায় ফয়সালের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তবে ইজিবাইকে থাকা চারটি ব্যাটারির ৩টি খোয়া গেছে।
নিহতের পরিবার দাবি- ফয়সালকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। সুষ্ঠু তদন্তের পর ঘটনায় জড়িতদের শাস্তি দাবি করেন তারা।
মুন্সীগঞ্জ সদর থানার ওসি এম সাইফুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। ইজিবাইক ও মরদেহ একই স্থানে পাওয়া গেছে। প্রাথমিকভাবে এটি হত্যাকাণ্ড বলে মনে হচ্ছে। তদন্ত সাপেক্ষে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।