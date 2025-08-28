সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৩ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বিপিএল তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন জমা, এখনই কারও নাম প্রকাশ করবে না বিসিবি

আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৫:২২
ছবি: সংগৃহীত

গত আসরের বিপিএলে দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা ও কাঠামোগত ঘাটতি নিয়ে গঠিত স্বাধীন তদন্ত কমিটি তাদের প্রাথমিক প্রতিবেদন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) কাছে জমা দিয়েছে। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলের হাতে এই প্রতিবেদন তুলে দেওয়া হয়।

বিসিবির পক্ষ থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, প্রতিবেদনে যাদের নাম এসেছে, তাদেরকে বিসিবির গঠনতন্ত্র, আইসিসির দুর্নীতি দমন ধারা এবং দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী প্রক্রিয়ার আওতাধীন করা হবে। তবে পুরো প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও সবার অধিকার রক্ষার্থে এই পর্যায়ে কোনো ব্যক্তি বা সত্তার নাম প্রকাশ করা হবে না।   

বিসিবি আরও জানিয়েছে, সেরা আন্তর্জাতিক মান ও আইসিসির নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে কঠোর গোপনীয়তায় পুরো প্রক্রিয়া অনুসরণ করায় জোর দেওয়া হবে। 

তদন্ত কমিটির সুপারিশগুলো বিসিবি কর্মকর্তার সঙ্গে পর্যালোচনা করবে এবং সময়মতো উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে বিপিএলের ভবিষ্যৎ আসরের আয়োজনের জন্য বেশ কিছু জরুরি সংস্কার প্রস্তাব করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে- ফ্র্যাঞ্চাইজি পরিচালনার কাঠামো, দুর্নীতি প্রতিরোধ ব্যবস্থার তদারকি এবং নিরাপত্তা জোরদার করার বিষয়টি।

তদন্ত কমিটি আগামী মাসের শেষ নাগাদ চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেবে বলে আশা করছে বিসিবি। সেখানে থাকবে বিস্তারিত মতামত ও কাঠামোগত সংস্কারের সুপারিশ। তবে বিসিবি জানিয়েছে, প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন নিয়ে বিসিবি আর কোনো মন্তব্য করবে না।

ইত্তেফাক/জেডএইচ/এনজি

বিষয়:

ক্রিকেট বিসিবি বিপিএল তদন্ত কমিটি বিসিবি সভাপতি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

কোয়াব নির্বাচনে সভাপতি পদে মনোনয়ন তুললেন মিঠুন 

রমজানে পানীয় পান করায় ভুল দেখছেন না শামি 

অ্যাশেজ জিততে চাইলে ইংল্যান্ডকে ‘খুনে মানসিকতার হতে হবে’

আগামীর সাকিব-তামিমদের খুঁজতে নতুনভাবে স্কুল ক্রিকেট করবেন বুলবুল

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

এশিয়া কাপে খেলবেন ওমানের ‘শোয়েব আখতার’  

সবাইকে সতর্ক করলেন ক্যানসার আক্রান্ত ক্লার্ক   

চার ওভার বোলিং পেলেন সাকিব, তবে হারলো অ্যান্টিগা

সিলেটে শুরু বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডসের অনুশীলন

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng