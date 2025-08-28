সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৩ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

আবারও ফিফার নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়তে যাচ্ছে ভারত!

আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৫:২৬
মাঠ এবং মাঠের বাইরের সময়টা ভালো যাচ্ছে না অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের (এআইএফএফ)। ভারতীয় ফুটবলের এমন বেহাল দশার কারণ আর্থিক সংকট, যার কারণে কোচ নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বদেশী কোচের দিকে ঝুঁকেছে ভারত। এরমধ্যেই দ্বিতীয়বারের মতো নিষেজ্ঞাধার মুখে পড়তে যাচ্ছে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন।

বিশ্ব ফুটবল নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা এবং এশিয়ান ফুটবল নিয়ন্ত্রক সংস্থা এএফসি যৌথভাবে ভারতকে ৩০ অক্টোবরের মধ্যে একটি নতুন সংবিধান কার্যকর করার জন্য নির্দেশ দিয়েছে, তা না হলে যে কোনো সময় নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়তে পারে ভারতের ফুটবল। ফিফা এবং এএফসির যৌথ চিঠিতে ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবের কাছে চিঠিতে সংবিধান চূড়ান্ত ও গ্রহণ করতে ধারাবাহিক ব্যর্থতার কারণে 'গভীর উদ্বেগ' প্রকাশ করেছে।

এই বিষয়ে এএফপির প্রতিবেদনের বরাতে চিঠি থেতে জানা গিয়েছে, 'নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে বিষয়টির ফিফা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থার কাছে বিবেচনার জন্য পাঠানোর বিকল্প থাকবে না।' 

আরও বলা হয়েছে, 'এআইএফএফকে অবশ্যই এই যোগাযোগকে বাধ্যতামূলক হিসেবে বিবেচনা করতে হবে এবং ফিফা ও এএফসির সদস্য হিসেবে এর অধিকারগুলো রক্ষা করার জন্য অবিলম্বে এটি মেনে চলতে হবে।'

২০১৭ সাল থেকে এআইএফএফ-এর সংবিধান ভারতের সুপ্রিম কোর্টে একটি সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছে, যা সরকারের হস্তক্ষেপ বলে মনে করছে ফিফা। যদিও সুপ্রিম কোর্টে এই সিন্ধান্তের রায় কার্যকর হয়, তাহলে ভারতের জাতীয় দল এবং ক্লাবগুলো সব আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা থেকে বাদ পড়বে। 

এর আগে ২০২২ সালের ১৬ আগস্ট ভারতের সুপ্রিম কোর্ট এআইএফএফ পরিচালনার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করায় 'তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের' কারণে ভারতকে নিষিদ্ধ করেছিল ফিফা। যদিও ১৫ দিনের মাথায় সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। বর্তমানে আর্থিক সংকট ও বাণিজ্যিক অংশীদারের মধ্যে বিরোধের কারণে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ (আইএসএল) বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

ইত্তেফাক/জেডএইচ

