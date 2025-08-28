সেকশন

ভারত কোনো পুশব্যাক করেনি, যারা আসছেন তারা স্বেচ্ছায় আসছেন: বিএসএফ ডিজি

আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৬:২৯
বিএসএফর মহাপরিচালক (ডিজি) দালজিৎ সিং চৌধুরী

অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে যারা বাংলাদেশে আসছেন, তারা স্বেচ্ছায় আসছেন বলে দাবি করেছেন বিএসএফর মহাপরিচালক (ডিজি) দালজিৎ সিং চৌধুরী। এ নিয়ে ভারত কোনো পুশব্যাক করেনি বলেও দাবি করেছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) ঢাকায় বিজিবি-বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ের ৫৬তম সীমান্ত সম্মেলন শেষে যৌথ ব্রিফিংয়ে গণমাধ্যমকর্মীদের প্রশ্নের জবাবে এমনটা দাবি করেন তিনি।

সাম্প্রতিক সময়ে সীমান্তে পুশইন ও হত্যা নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বিএসএফ ডিজি বলেন, ভারত কোনো পুশব্যাক করেনি। যারা আসছেন তারা স্বেচ্ছায় আসছেন। আর লাইফ থ্রেট ছাড়া বিএসএফ কখনও গুলি করে না।

ঢাকায় বিজিবি-বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ের ৫৬তম সীমান্ত সম্মেলন

এদিকে যৌথ ব্রিফিংয়ে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী জানান, বিজিবি-বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ের ৫৬তম সীমান্ত সম্মেলনে আমরা বিএসফের কাছে প্রশ্ন তুলেছি- একজন শিশু কীভাবে তাদের থ্রেট হয়?

বৈঠকের আলোচনার বিষয়ে জানিয়ে বিজিবি মহাপরিচালক বলেন, গত ১৫ বছর ধরে সীমান্তে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বিএসএফ। কিন্তু চলতি বছর কিছু ঘটনার জন্য সে সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে তার। যদিও তারা দাবি করেছে- আত্মরক্ষার্থে তারা গুলি চালাতে বাধ্য হয়েছে। বৈঠকে যদি কেউ ভুল করেও ভারতীয় সীমানায় প্রবেশ করে তবে তাকে বিজিবির কাছে সোপর্দ করার জন্য বিএসএফকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

এর আগে বৃহস্পতিবার যৌথ আলোচনার দলিল সইয়ের মধ্যদিয়ে বিজিবি-বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ের ৪ দিনব্যাপী (২৫-২৮ আগস্ট) ৫৬তম সীমান্ত সম্মেলন শেষ হয়।

পুশব্যাক

সম্মেলনে বিজিবি মহাপরিচালকের নেতৃত্বে ২১ সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন। যেখানে বিজিবির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ছাড়াও প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, সড়ক বিভাগ, ভূমি জরিপ অধিদপ্তর, যৌথ নদী কমিশন এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারাও প্রতিনিধিত্ব করেন।

অন্যদিকে বিএসএফ মহাপরিচালকের নেতৃত্বে সম্মেলনে ১১ সদস্যের ভারতীয় প্রতিনিধিদল অংশ নেয়। ভারতীয় প্রতিনিধিদলে বিএসএফের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ছাড়াও প্রতিবেশী দেশটির স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশনের কর্মকর্তারাও ছিলেন।

