বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৩ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

জর্জিনাকে দেওয়া ৬১ কোটি টাকার আংটিতে রোনালদোর ‘গোপন বার্তা’ 

আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৩২
ছবি: সংগৃহীত

দীর্ঘ এক দশকের প্রেমের সম্পর্ককে এবার বিয়েতে রূপ দিতে যাচ্ছেন পর্তুগিজ ফুটবল সুপারস্টার ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো ও আর্জেন্টাইন-স্প্যানিশ মডেল জর্জিনা রদ্রিগেজ। দুই সপ্তাহ আগে বাগদান সেরেছেন এই জুটি। সেই মুহূর্তে জর্জিনাকে উপহার দেওয়া রোনালদোর হীরার আংটি এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে।

রোনালদোর দেওয়া আংটির ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর থেকেই শুরু হয় নানা জল্পনা। যুক্তরাজ্যের বিখ্যাত গহনা প্রতিষ্ঠান ‘সেভেন্টি সেভেন ডায়মন্ডস’-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক টোবিয়াস কোরমাইন্ড জানিয়েছেন, জর্জিনা রদ্রিগেজের আঙুলে পরিহিত এনগেজমেন্ট রিংটির ওজন আনুমানিক ৩৫ ক্যারেট। এটার দাম ৫ মিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় যার মূল্য প্রায় ৬১ কোটি টাকা। 

টোবিয়াস আরও বলেন, ‘আংটিটি মনে করিয়ে দেয় বিখ্যাত “টেইলর-বার্টন ডায়মন্ড”- এর কথা। স্ত্রী এলিজাবেথ টেইলরকে তার স্বামী রিচার্ড বার্টন এই আংটি উপহার দিয়েছিলেন। সেটা ছিল ৬৯.৪২ ক্যারেটের নাশপাতি আকৃতির হীরা।’ 

তবে শুধু দাম বা আকৃতি নয়, রোনালদোর দেওয়া এই আংটিতে রয়েছে একটি গোপন বার্তা।

এছাড়াও ‘দ্য মিরর’-কে টোবিয়াস জানান, এই আংটির নকশা তাদের স্মৃতি, বর্তমানের প্রতিশ্রুতি ও ভবিষ্যতে একত্রে থাকার অঙ্গীকারের প্রতিফলন। এই আংটির মাধ্যমে বোঝা যায়, ‘তুমি আমার চিরন্তন, আমার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ।’  

এর আগে গত ১১ আগস্ট ইনস্টাগ্রামে জর্জিনা একটি ছবি পোস্ট করেন, যেখানে দেখা যায়- বাম হাতে ঝলমলে হীরার আংটি পরে রোনালদোর হাতের ওপর নিজের হাত রেখেছেন তিনি। ছবির ক্যাপশনে জর্জিনা লেখেন, ‘আমি রাজি। এ জীবন কেন, পরের জন্মেও তোমাকে চাই।’ 

বিয়ের আংটি সাধারণত বা হাতে পরা হয়, আর ককটেল আংটি ডান হাতে। তবে জর্জিনা যে আংটি পরেছেন, সেটি বাম হাতে থাকায় অনেকেই ধরে নিচ্ছেন- এটাই তাদের বাগদানের আংটি। তবে রোনালদো-জর্জিনার বিয়ের তারিখ সম্পর্কে এখনো কিছু জানা যায়নি। 

ইত্তেফাক/জেডএইচ/এনজি

