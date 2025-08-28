আমাল মালিকের ক্রাশ শ্রদ্ধা কাপুর!

সালমান খানের ‘বিগ বস’র ভরা মঞ্চে এসে বলিউড অভিনেত্রী শ্রদ্ধা কাপুরকে নিজের ক্রাশ বলে অভিহিত করেছেন সংগীতশিল্পী আমাল মালিক; দরাজ গলায় জানিয়েছেন বলিউড অভিনেত্রী শ্রদ্ধা কাপুরের প্রতি তার ভালোলাগার কথা।
আমাল এবারের বিগ বস-১৯ এর একজন প্রতিযোগী। শোয়ের একটি পর্বে তিনি শ্রদ্ধা কাপুরের প্রতি নিজের ভালোলাগার কথা জানিয়েছেন। এই গায়ক বলেন, ‘শ্রদ্ধা কাপুর আমার স্কুলের সিনিয়র ছিলেন; উনি খুবই ভালো মনের মানুষ। আমার ক্রাশ ছিলেন তিনি। সোশ্যাল মিডিয়ায় শ্রদ্ধার ভক্তসংখ্যা দেখার মতো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।’
আমাল আরও বলেন, “শ্রদ্ধার ‘স্ত্রী’ ছবিতে একটি অংশ রয়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে গাড়ি করে এসে সবাইকে মারতে শুরু করে শ্রদ্ধা এবং সেই দৃশ্য দেখে পুরো সিনেমা হল রীতিমতো হাততালিতে ফেটে পড়েছিল। এটা ছিলো আমারও পছন্দের অংশ ওই ছবি থেকে।’
এর পাশাপাশি আমাল এদিন ভাগ করে নেন তার মিউজিক্যাল পরিবারের নানা কথা। জানান, তিনি তার আরও অন্যান্য দিকগুলো দর্শকের সামনে তুলে ধরতে চান।