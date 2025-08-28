সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিককে ঘুষি মারার হুমকি অস্ট্রেলিয়ান আইনপ্রণেতার

অস্ট্রেলিয়ায় অভিবাসন সংক্রান্ত এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিককে ঘুষি মারার হুমকি দিয়েছেন প্রবীণ একজন আইনপ্রণেতা। তিনি সাংবাদিকের দিকে মুষ্টি ঝাঁকিয়ে বলেন, লোকেদের ঘুষি মারায় তিনি বেশ অভ্যস্ত।
আগামী রোববার দেশটির বেশ কয়েকটি শহরে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া অভিবাসন-বিরোধী 'মার্চ ফর অস্ট্রেলিয়া'য় নিজের যোগদান সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সংবাদ সম্মেলনটি ডেকেছিলেন এমপি বব ক্যাটার।
রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুসারে, সংবাদ সম্মেলনে একজন টেলিভিশন সাংবাদিক তাকে বলেন, 'আপনার নিজেরাই তো লেবানিজ ঐতিহ্য আছে।'
ঠিক তখনই ক্ষিপ্ত হন এই ক্যাটার। তিনি চিৎকার করে বলেন, 'ওটা বলো না! এটা আমাকে বিরক্ত করে। এটা বলার জন্য আমি অনেক লোকের মুখে ঘুষি মেরেছি।'
অস্ট্রেলিয়ান টেলিভিশন নেটওয়ার্ক 'চ্যানেল নাইন'-এর প্রতিবেদক জশ বাভাসের দিকে চিৎকার করে তিনি আরও বলেন, 'আমার পরিবার ১৪০ বছর ধরে এখানে (অস্ট্রেলিয়ায়) আছে।'
টেলিভিশনের ফুটেজে দেখা গেছে, পরে এই এমপি প্রতিবেদককে 'বর্ণবাদী' বলে অভিহিত করেন। সাংবাদিকের দিকে এগিয়ে এসে তার মুষ্টি নাড়ান। ক্যাটার বলেন, ঘুষি না মেরে তিনি 'আজকের মতো নিজেকে সংযত' করলেন।
ঘটনার পর এক বিবৃতিতে সাংবাদিক বাভাস বলেন, 'আমার প্রায় ২০ বছরের সাংবাদিকতায় কখনো কোনো নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছ থেকে এই ধরণের প্রতিক্রিয়া পাইনি।'
টিভি চ্যানেলের সংবাদ বিষয়ের পরিচালক ফিওনা ডিয়ার বলেছেন, ক্যাটারের হুমকি অগ্রহণযোগ্য এবং বর্ণবাদের অভিযোগ 'ভিত্তিহীন এবং আপত্তিকর'। তিনি এমপিকে ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানান।
রয়টার্স জানিয়েছে, এ বিষয়ে ক্যাটারের অফিস মন্তব্যের অনুরোধের জবাব দেয়নি। ৮০ বছর বয়সী ক্যাটার অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ফেডারেল আইনপ্রণেতা।