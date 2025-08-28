সেকশন

অ্যাশেজ জিততে চাইলে ইংল্যান্ডকে ‘খুনে মানসিকতার হতে হবে’

আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৩৯
গত কয়েক বছর ধরে টেস্টে বেশ আগ্রাসী মেজাজে খেলছে ইংল্যান্ড। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে আসন্ন অ্যাশেজে সাফল্য পেতে একই পথে হাঁটার পরামর্শ দিয়েছেন অজিদের সাবেক প্রধান কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গার। অ্যাশেজ জিততে চাইলে ইংলিশদের বিধ্বংসী রূপে মাঠে নামতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

বিসিবির ‘ফর দ্যা লাভ অব ক্রিকেট’ পডকাস্টে স্টুয়ার্ট ব্রড ও জস বাটলারের সঙ্গে আলোচনায় ল্যাঙ্গার বলেন, ‘এটা খুব, খুবই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ একটি সিরিজ হবে। ইংল্যান্ডের কাছে আমার প্রশ্ন, সুযোগ পেলে সিরিজ শেষ করার (জয়ে) মতো খুনে মানসিকতা কি তোমাদের আছে? আমরা দেখেছি, এখানে (ইংল্যান্ডে) গত অ্যাশেজ সিরিজে ২-২ ড্র করেছে তারা, ভারতের বিপক্ষেও ২-২ সমতায় শেষ করেছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘ওই সিরিজ জেতার সুযোগ ছিল ইংল্যান্ডের। অস্ট্রেলিয়ায় অ্যাশেজ জেতার মতো খুনে মানসিকতা কি তাদের আছে? এটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।’

২০১০ সালের পর থেকে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে কোনো টেস্ট ম্যাচ জিততে পারেনি ইংল্যান্ড। ১৯৮৭ সালের পর কেবল একবারই দেশটিতে অ্যাশেজ সিরিজ জিতেছিল তারা ২০১০-১১ মৌসুমে ৩-১ ব্যবধানে। ২০২৩ সালে ঘরের মাঠে সিরিজ ২-২ সমতায় শেষ করে ট্রফি ধরে রাখে অস্ট্রেলিয়া।

ল্যাঙ্গার আরও বলেন, ‘বাজবল বলুন কিংবা আক্রমণাত্মক কৌশল, আমার মনে হয়, অস্ট্রেলিয়ায় সেই কৌশলেই খেলা উচিত ইংল্যান্ডের। শেন ওয়ার্ন ও গ্লেন ম্যাকগ্রার বিপক্ষে সফল তারাই হয়েছিল যারা এই দুইজনকে আক্রমণ করে খেলেছিল।’  

তবে তিনি সতর্কও করেছেন, ‘এটা করা সাহসের ব্যাপার, কারণ মিচেল স্টার্কের বোলিংয়ের মুখোমুখি হতে হবে, আছে জশ হ্যাজেলউড, যে কখনও লাইন-লেন্থ মিস করে না, আরও আছে দারুণ প্রভাববিস্তারী প্যাট কামিন্স। তাই কাজটা করতে হলে (তাদেরকে আক্রমণ করা) সাহসের প্রয়োজন।’

আগামী ২১ নভেম্বর পার্থে শুরু হবে এবারের অ্যাশেজ সিরিজ। এরপর ৪ ডিসেম্বর ব্রিজবেন, ১৭ ডিসেম্বর অ্যাডিলেইড, ২৬ ডিসেম্বর মেলবোর্ন টেস্ট এবং ৪ জানুয়ারি সিডনিতে শেষ ম্যাচ।

