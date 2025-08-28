সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৩ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

পিআর পদ্ধতি যারা বোঝে না তাদের রাষ্ট্র চালানোর জ্ঞান নেই: তাহের

আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৪৩
জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের। ছবি: সংগৃহীত

যারা পিআর পদ্ধতি বোঝে না তাদের রাষ্ট্র চালানোর মতো জ্ঞান নেই বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের। তিনি বলেন, যারা পিআর পদ্ধতি বোঝে না তাদের রাষ্ট্র চালানোর মতো জ্ঞান নেই। নির্বাচন সুষ্ঠু না হলে দেশ এক মহাবিপর্যয়ের দিকে ধাবিত হবে। পিআর পদ্ধতিকে সামনে রেখেই নির্বাচনী রোডম্যাপ ঘোষণা করতে হবে।

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবের আব্দুস সালাম হলে পিআর পদ্ধতি, জুলাই সনদের আইনগত ভিত্তি প্রদান এবং এর আলোকে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ মন্তব্য করেন তিনি।

তাহের বলেন, আমরা পুরাতনকে বিতাড়িত করেছি। জুলাই আন্দোলনের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী নতুন ইস্যু আসবে সেটাই স্বাভাবিক। দেশে সংস্কারের ব্যাপারে নানা ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। সংস্কারকে আইনি ভিত্তি দিয়ে সেই অনুযায়ী নির্বাচন হতে হবে। তবে যেখানেই সবচেয়ে বেশি সংস্কার প্রয়োজন সেখানেই একটি দল নোট অব ডিসেন্ট দিয়েছে।

তিনি আরও বলেন, সংস্কার ও বিচার দৃশ্যমান হবার আগে বাংলাদেশে কোনো নির্বাচন হবে না। জনগণ ঘুমিয়ে নেই। তারা সব রাজনৈতিক দলকেই পর্যবেক্ষণ করছে। পরিকল্পিত নির্বাচন হলে সাধারণ মানুষ ভোটকেন্দ্রে ব্যালট পৌঁছাতে দেবে না।

ইত্তেফাক/এমএস

