বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৩ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সন্ধ্যায় হাসপাতালে যাচ্ছেন খালেদা জিয়া

আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৮:২৬
বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া। ছবি: সংগৃহীত

স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সন্ধ্যায় হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়াকে।

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবীর খান এ তথ্য নিশ্চিত করেন। সন্ধ্যা ৭টার দিকে গুলশানে চেয়ারপার্সনের বাসভবন থেকে বসুন্ধরা এভারকেয়ার হাসপাতালের উদ্দেশে রওনা হওয়ার কথা রয়েছে তার।

শায়রুল কবির খান জানান, স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে গুলশান-২ নাম্বারের ৭৯ নাম্বার রোডের ১ নম্বর বাসভবন ‘ফিরোজা’ থেকে সন্ধ্যা ৭টায় নেওয়া হবে রাজধানীর এভার কেয়ার হাসপাতালে।

সর্বশেষ গত ২৩ জুলাই দিবাগত রাতে মেডিকেল বোর্ডের সিদ্ধান্তক্রমে এভার কেয়ার হাসপাতালে শারীরিক কিছু জরুরি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করান খালেদা জিয়া।

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

বিএনপি খালেদা জিয়া

