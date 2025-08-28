সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৩ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

শেখ হাসিনার কাছে মাথা নত করিনি: শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি

আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ২০:০৯
ছবি: সংগৃহীত

বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেছেন, ‘শেখ হাসিনার কাছে মাথা নত করিনি। সন্ত্রাস অত্যাচার নির্যাতনের পরও আমরা লক্ষ্মীপুরে ছিলাম। ১৭ বছর বহু এসপি, ডিসির রক্তচক্ষু দেখেছি। গডফাদার তাহের বাহিনীর রক্তচক্ষু আমাদের কাছে সাধারণ বিষয় ছিল; কিন্তু সব সময় মাথা উঁচু করে আমরা নেতৃত্ব দিয়েছি।’

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) দুপুরে লক্ষ্মীপুর পৌর বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি এ কথাগুলো বলেন। লক্ষ্মীপুর বালিকা বিদ্যানিকেতন মাঠে এ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সমালোচনা করে এ্যানি আরও বলেন, ‘হাসিনার বিরুদ্ধে এক দফার আন্দোলনে বারবার জেলে গেছি। মামলা-নির্যাতনের পাশাপাশি বাড়িতেও হামলা হয়েছে। আমরা যতবার প্রতিবাদী হয়েছি, ততবার গ্রেপ্তার হয়েছি। গ্রেপ্তারকে কখনো ভয় পাইনি। হাসিনার কাছে মাথা নত করিনি।’

শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি বলেন, ‘১৭ বছর আন্দোলন সংগ্রামের কারণে জেলা বিএনপিকে সাজাতে পারিনি। আমি জেলার দায়িত্ব নেওয়ার পর তখন হাসিনার বিরুদ্ধে এক দফার আন্দোলন শুরু হয়। পুরো জেলায়, বিশেষ করে চন্দ্রগঞ্জ ইউনিটে অনেক নেতা-কর্মী গুম-খুনের শিকার হয়েছেন। রক্তাক্ত হয়েছে এই পৌরসভা। তারপরও আমরা কেউ কাউকে ছেড়ে যাইনি।’

লক্ষ্মীপুর পৌর বিএনপির আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা আবুল খায়ের ভূঁইয়া। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএনপির সহ-শিল্প ও বাণিজ্যবিষয়ক সম্পাদক এ বি এম আশরাফ উদ্দিন, বিএনপির সহসাংগঠনিক সম্পাদক হারুনুর রশিদ, জেলা বিএনপির সদস্যসচিব সাহাব উদ্দিন, যুগ্ম আহ্বায়ক হাছিবুর রহমান প্রমুখ।

দীর্ঘ প্রায় এক যুগ পর এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এ সম্মেলন উপলক্ষে শহরে এখন উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে। প্রার্থীদের মার্কা–সংবলিত ব্যানার-ফেস্টুনে সয়লাব পুরো লক্ষ্মীপুর শহর।

রায়পুর পৌরসভায় মোট ১৫টি ওয়ার্ড রয়েছে। এসব ওয়ার্ডের মধ্যে ১ হাজার ৬৫ জন তৃণমূল নেতা-কর্মী ভোটার হিসেবে তালিকাভুক্ত আছেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে বিকেলে তাঁদের ভোটেই আগামী নেতৃত্ব নির্ধারিত হবে।

