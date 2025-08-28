সেকশন

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে নতুন সচিব আব্দুর রহমান

আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৩৭
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে নতুন সচিব নিয়োগ দিয়েছে সরকার। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. আব্দুর রহমান তরফদারকে এ মন্ত্রণালয়ের সচিব করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট)  এ  বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে  একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।  

প্রজ্ঞাপন  বলা হয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন নিয়োগ-১ শাখা থেকে মো. আব্দুর রহমান তরফদারকে সচিব পদে পদোন্নতি দিয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে নিয়োগ দেয়া  হলো।
 
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, জনস্বার্থে জারি করা এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আলমগীর হোসেনের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা বলা হয়েছে।  

