আউটফিট ও নতুন সঙ্গী নিয়ে চর্চায় নাওমি ওসাকা

নাওমি ওসাকা সবশেষ চলতি মাসের শুরুতে খেলেছিলেন কানাডিয়ান ন্যাশনাল ব্যাংক ওপেনে। নেমেছিলেন নারী এককের ফাইনালেও। তবে স্বাগতিক ভিক্টোরিয়া এমবোকোর কাছে হারিয়েছিলেন শিরোপা। সেই ক্ষত নিয়েই এবার নেমেছেন চলমান ইউএস ওপেন। যেখানে শুরুটা পেয়েছেন দুর্দান্ত। নারী এককের প্রথম রাউন্ডের খেলায় বেলজিয়ামের গ্রীট মিনেনকে দাপটের সঙ্গেই হারিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন জাপানিজ এই টেনিস তারকা।
তবে এই ম্যাচে তার খেলা নিয়ে নয় আলোচনা হচ্ছে নতুন আউটফিট ও ব্যাগের অদ্ভুতুড়ে সঙ্গী নিয়ে। পরে নিজের নতুন সঙ্গীর সঙ্গে খেলা শেষে নাওমি পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।
চলমান ইউএস ওপেনে এটিপি তারকারা যেন কোর্টের বাইরেও প্রতিযোগিতায় নেমেছে নিজেদের লুক দিয়ে একে অপরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার। যেমন নোভাক জোকোভিচের লাকোস্ট জ্যাকেট, জ্যাক ড্রেপারের রাফায়েল নাদাল অনুপ্রাণিত স্লিভলেস পোশাক, তরুণ কার্লোস আলকারাজের বাজ কাট। এবার এই তালিকায় যুক্ত হলো নাওমি ওসাকার নামও। চার বারের গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী এই জাপানি তারকা ইউএস ওপেনে প্রথম রাউন্ডের খেলায় গ্রীট মিনেনকে ৬-৩, ৬-৪ গেমে হারিয়ে দারুণভাবে আসর শুরু করেছেন। তবে তার জয়ের পাশাপাশি যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি চর্চায়, তা হলো তার ঝলমলে আউটফিট, চুলের সাজসজ্জা ও ব্যাগের অদ্ভুতুড়ে সঙ্গী।
মঙ্গলবার প্রথম রাউন্ডে কোর্টে প্রবেশের সময় ওসাকাকে দেখা যায় লাল রঙের সিকুইন জ্যাকেট ও বাবল-হেম স্কার্টে, সঙ্গে কাস্টম নাইকি জুতা। শুধু তাই নয়, মাথায় গোলাপের ডিটেইলড হেয়ার অ্যাকসেসরিজ আর ঝকমকে হেডফোন যেন ফ্যাশন আর স্পোর্টসের এক দুর্দান্ত মেলবন্ধন তৈরি করেছিল। কিন্তু আসল চমক ছিল তার ব্যাগে ঝুলে থাকা ছোট্ট সঙ্গী-'লাবুবু'। নাম শুনে অবাক? ওসাকাই নাম দিয়েছেন এটি আর নামের মধ্যেই মজার টুইস্ট।
খেলাশেষে ব্যাগে ঝুলে থাকা সঙ্গীর প্রসঙ্গে তিনি জানান, 'এটা আমার লাবুবু। নাম দিয়েছি বিলি জিন ব্লিং। তবে বিলি জিন কিং না, 'কথার সঙ্গে শেষে মিষ্টি হাসি। এই লাবুবুও ছিল সম্পূর্ণ ম্যাচিং পোশাকে-লাল ড্রেস, এমনকি হাতে ছোট্ট নীল র্যাকেট! সোশ্যাল মিডিয়ায় মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে গেছে এই খেলনা পুতুলটি। পুতুলটি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক ভক্ত লিখেছেন, 'বিলি জিন ব্লিং আমাদের তৈরি! ওসাকার ব্যাগে ওকে দেখে গর্ব লাগছে।'
আরেকজন মজার ছলে বলেছেন, 'ঘৃণা করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু বিলি জিন ব্লিংকে ঘৃণা করা যায় নাকি?' কেউ কেউ তো এর জন্য আলাদা ইনস্টাগ্রাম পেজ খোলার পরামর্শও দিয়েছেন। ২৭ বছর বয়সী এই তারকা ম্যাচের আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তার লুক নিয়ে। ম্যাচ শেষে হাসতে হাসতে বললেন, 'আমার আউটফিট আগুন ধরানো! আশা করি, সবাই দেখেছে। যদিও ম্যাচটিতে জয় তুলে নেওয়া ছিল আমার মূল লক্ষ্য, কিন্তু লুক নিয়েও আমি ছিলাম এক্সাইটেড।'