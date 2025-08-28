সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৩ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

জামিনে মুক্ত হয়ে জেলগেট থেকে আবার গ্রেপ্তার সাবেক এমপি মিজান

আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৫৭

খুলনা মহানগর আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান মিজান জামিনে মুক্তির পর জেলগেট থেকে পুনরায় গ্রেপ্তার হয়েছেন।

বুধবার (২৭ আগস্ট) সন্ধ্যায় খুলনা জেলা কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পরপরই তাকে গ্রেপ্তার করে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

পরে ২০১৮ সালের একটি চাঁদাবাজির মামলায় সন্দিগ্ধ আসামি হিসেবে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। আজ বৃহস্পতিবার তাকে অতিরিক্ত মুখ্য মহানগর হাকিম মো. আনিসুর রহমানের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৈমুর ইসলাম বলেন, ২০১৮ সালের ১৬ জানুয়ারি খুলনা সদর থানাধীন রয়েল মোড়ে ফ্যাশান জোন বাই লিন্ডা নামক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে ৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবি, অবৈধভাবে অস্ত্র প্রদর্শন, ভাঙচুর, লুটপাট ও ককটেল ফাটিয়ে ত্রাস সৃষ্টির ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় চলতি বছরের ১৮ মার্চ খুলনা থানায় মামলা দায়ের হয়।

এই মামলায় মিজানুর রহমান মিজান সন্দিগ্ধ আসামি। এ ছাড়া তার বিরুদ্ধে খুলনা সদরসহ বিভিন্ন থানায় অভিযোগ রয়েছে।

তিনি জানান, সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে মামলায় তাকে আটকাদেশের আবেদন করে আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে অতিরিক্ত মুখ্য মহানগর আদালতে হাজির করা হলে বিচারক আবেদন গ্রহণ করে মিজানুর রহমান মিজানকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

এদিকে জামিন পাওয়ার পর জেলগেট থেকে বারবার গ্রেপ্তার করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মিজানের পরিবার। মিজানের ছোট বোন অ্যাডভোকেট সুলতানা রহমান শিল্পী বলেন, ‘আমার ভাই অপরাধী হলে আদালতের মাধ্যমে সুরাহা হোক। কিন্তু একের পর এক মামলায় জামিন হওয়ার পর জেলগেট থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। নতুন নতুন মিথ্যা মামলায় হয়রানি করা হচ্ছে। আমার ভাই অসুস্থ, তার উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজন। কিন্তু একাধিক মামলায় জামিন পেয়েও তিনি বাড়িতে ফিরতে পারছেন না। তাঁর বিরুদ্ধে যেসব মামলা দেওয়া হচ্ছে, তার একটিতেও তিনি এজাহারনামীয় আসামি নন। কিন্তু প্রতিটি মামলাতেই তাঁকে সন্দিগ্ধ আসামি করা হচ্ছে; যা দুঃখজনক।’

উল্লেখ্য, জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় চলতি বছরের ৩০ জানুয়ারি ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৩-এর বিচারক সাবেক সংসদ সদস্য মিজানুর রহমান মিজানকে ৮ বছরের কারাদণ্ড প্রদান করেন।

তার বিরুদ্ধে খুলনার বিভিন্ন থানায় ৪টি মামলা রয়েছে। গত বছরের ২৮ জুলাই এক দফা দাবির আন্দোলন চলাকালীন মহানগর বিএনপির সভাপতি শফিকুল আলম মনার বাড়ি ভাঙচুর ও লুটপাট মামলায় তাঁকে ২৯ মে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। এসব মামলায় জামিন পেয়ে বুধবার তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন।

ইত্তেফাক/এমএএস

বিষয়:

সারাদেশ এমপি খুলনা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

মুন্সীগঞ্জে পুলিশ ক্যাম্পে হামলার ঘটনায় ৩ জন গ্রেপ্তার

জেলেদের মুক্ত করতে আরাকান আর্মিকে চিঠি পাঠিয়েছে বিজিবি

গাজীপুর আদালতে হাতকড়া খুলে আসামির দৌড়

সাভারে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যা, আহত ২

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রাজশাহীর প্রবীণ সংবাদপত্র এজেন্ট হেকমত উল্লাহ আর নেই

গ্রামীণ ব্যাংকের সাবেক কর্মকর্তা ও সাব পোস্ট মাস্টারের ৮ বছরের কারাদণ্ড

যুবদল নেতার বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাট

ছয় বছরের শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যা, সেপটিক ট্যাংকে মরদেহ উদ্ধার

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng